¡No guardes tu paraguas! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que las lluvias en México se prolongarán hasta el 19 de mayo, por lo que insiste a la población tomar sus precauciones.

De acuerdo con el meteorólogo Ismael Marcelo, las lluvias en México de los próximos días son el resultado del ingreso de humedad del Océano Pacífico en interacción con canales de baja presión.

SMN alerta que lluvias se extenderán hasta el 19 de mayo

Tras las fuertes precipitaciones registradas en el Valle de México en los últimos días, el SMN alertó que las lluvias se extenderán hasta el martes 19 de mayo y afectarán a gran parte del país.

SMN alerta que lluvias se extenderán hasta el 19 de mayo (Captura de pantalla)

El SMN informó que las zonas de mayor riesgo son el sur de Tabasco y el norte de Chiapas, pues en estas regiones se pronostica una precipitación por encima de los 150 mm, generando inundaciones y deslizamientos de tierra.

Respecto al centro del país, se espera que las lluvias disminuyan ligeramente a mitad de esta semana; sin embargo, se volverán a intensificar hacia el fin de semana y afectarán a:

Ciudad de México

Morelos

Guadalajara

Irapuato

Colima

De manera específica, el SMN detalló que la CDMX y Morelos presentará de lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas e, incluso, la posibilidad de granizadas.

Las autoridades instan a la población a no bajar la guardia y atender las indicaciones de Protección Civil, especialmente en las zonas donde el escurrimiento de agua puede ser significativo.

Cabe mencionar que el noroeste y norte del país, específicamente los estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, se mantendrán sin lluvias.