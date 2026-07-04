La selección de Inglaterra ya está en su hotel de la CDMX de cara a enfrentar a México por los 8vos de final del Mundial 2026 en la cancha del Estadio Banorte.

El hotel elegido por Inglaterra se encuentra en la Zona de Santa Fe, en la Ciudad de México (CDMX), en donde aficionados ya se concentran pese a un fuerte operativo de seguridad.

Inglaterra quiere evitar que se repita episodio de Ecuador en hotel de CDMX

La selección de Inglaterra mantuvo una gran secrecía al elegir el hotel en el que descansarán sus jugadores en la CDMX, previo al partido vs México del próximo domingo 5 de julio de 2026.

La intención es evitar que se repita lo vivido con el hotel de la selección de Ecuador, en donde una gran cantidad de aficionados mexicanos se dieron cita para dar una “serenata” a los jugadores sudamericanos.

Entre ruidos de motocicleta, música y otros gritos, el objetivo fue afectar el sueño de los ecuatorianos previo a su juego con México.

Por ello, tras definirse por la zona de Santa Fe, policías de la CDMX implementaron un operativo de seguridad que incluyó el cierre de vialidades aledañas al hotel de Inglaterra.

No obstante, el paso peatonal permaneció abierto, lo que varios aficionados mexicanos aprovecharon para reunirse a las afueras del hotel.

Hasta el momento autoridades de la CDMX no han señalado si los aficionados serán retirados, con motivo de establecer la seguridad en el lugar.