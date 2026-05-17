El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que cada vez hay menos tiempo para reaccionar ante la formación e intensificación de huracanes, por lo que familias y gobiernos deben estar prevenidos.

Fabián Vázquez, coordinador general del SMN, señaló que la disminución de tiempo de reacción se debe a que los huracanes se intensifican cada vez más rápido por las variaciones atmosféricas.

SMN alerta que cada vez hay menos tiempo para reaccionar ante huracanes

De acuerdo con el SMN, antes se solía contar con un periodo de dos o tres días antes de que un ciclón impactara tierra como un huracán mayor, pero la tendencia actual es que la ventana de tiempo es menor.

SMN alerta que cada vez hay menos tiempo para reaccionar ante huracanes (Especial )

Como ejemplo de esta peligrosa tendencia, el SMN destacó que el año pasado, casi los cinco huracanes mayores registrados en el océano Atlántico, presentaron una intensificación rápida, incluso menos de 24 horas.

El SMN señaló que es necesario que quienes viven en zonas de riesgo estén más atentos, pues, con la velocidad de los huracanes, las condiciones pueden cambiar de un momento a otro.

Ante la posibilidad de que un ciclón se forme o fortalezca en apenas un día, la recomendación del SMN es mantenerse atento a las actualizaciones y no esperar a la formación de huracanes para actuar.

Se exhorta a las familias a tener listo un plan de protección: rutas de evacuación, puntos de reunión y qué hacer ante el desborde de río, desde el inicio de la temporada.