A través de sus redes sociales la Coordinación Nacional de Protección Civil ha alertado por lluvias intensas para este 26 de mayo.

Lluvias intensas que también llegarán con vientos fuertes, sin embargo, el ambiente caluroso aún se sentirá en algunos estados ante la persistencia de la onda de calor, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En estos estados se tendrán lluvias intensas: Protección Civil

De acuerdo con Protección Civil y la Conagua, hoy martes 26 de mayo en varios estados del país se tendrán lluvias intensas, fuertes y puntuales.

Según lo previsto en el pronóstico del tiempo para este 26 de mayo, las lluvias se presentarán en el país:

Lluvias puntuales intensas en Tamaulipas y San Luis Potosí.

Lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Hidalgo y Querétaro.

Lluvias con intervalos de chubascos en Tabasco, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Guanajuato.

Lluvias aisladas en Colima, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Sinaloa.

Además de lluvias puntuales fuertes en Coahuila, también se espera que en el estado se presenten rachas muy fuertes de viento y posible formación de torbellinos o tornados.

Mientras que de manera general en los estados, las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que Protección Civil invita a la ciudadanía mantenerse alerta ante los imprevistos climáticos.

Protección Civil alerta por lluvias intensas este 26 de mayo (@CNPC_MX)

Pese a lluvias, la ola de calor continúa en el país: Protección Civil

En su alerta por lluvia, Protección Civil también precisó que las altas temperaturas continuarán en varios estados del país con altas temperaturas en: