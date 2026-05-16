El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las lluvias dominarán gran parte del territorio mexicano durante los meses de mayo y junio, debido al inicio de la temporada de huracanes y otros fenómenos.

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las lluvias en México se intensificarán durante mayo y junio, pero disminuirán en julio con la llegada de la canícula.

Lluvias dominarán mayo y junio en buena parte del país (Galo Cañas Rodríguez)

SMN adelanta que lluvias dominarán mayo y junio en buena parte del país

Fabián Vázquez, coordinador general del SMN, adelantó que, durante mayo, habrá lluvias en gran parte de México. El pronóstico indica que los estados que se verán afectados por las precipitaciones son:

Coahuila

Tamaulipas

Nuevo León

San Luis Potosí

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Para junio de 2026, el escenario del SMN muestra que casi todo el país tendrá lluvias importantes, incluyendo estados como Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, que suelen estar secos.

Según el SMN, la lluvia en estas entidades se deberá al Monzón mexicano, que es un fenómeno meteorológico que se caracteriza por generar lluvias importantes en el noroeste de México.

Los reportes indican que es probable que siga lloviendo en el noroeste de México para julio debido al Monzón mexicano, que surge del calentamiento intenso de la tierra y la entrada de humedad del Pacífico.