La temporada de ciclones tropicales en el Pacífico mexicano ha iniciado de manera formal este viernes 15 de mayo.

Según el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y Protección civil en varios estados se prevé que durante la temporada de ciclones tropicales se tengan hasta 21 sistemas con nombre, así como tormentas tropicales y varios huracanes intensos favorecidos por El Niño.

Por lo que se prevén un total de 29 fenómenos durante esta temporada de ciclones tropicales en el Pacífico mexicano que inicia.

Entre 18 y 21 sistemas durante la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico

Según datos meteorológicos nacionales, se esperan entre 18 y 21 sistemas durante la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico tras el inicio de esta época hoy 15 de mayo.

Previsiones de ciclones que en este año están superando la media climatológica, además de que el Pacífico también se ha pronosticado de nueve a diez tormentas tropicales.

Mientras que también se previenen en la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico de cinco a seis huracanes de categoría 1 ó 2 , y de cuatro a cinco huracanes de categoría 3, 4 ó 5.

Inicia la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico mexicano este 15 de mayo (Protección S)

En estos estados pegaría la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico mexicano

Con el arranque de la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico mexicano, las previsiones climáticas no son las únicas, pues también para la ciudadanía ante el paso de los sistemas en tierra.

Pese a que no hay una trayectoria definida de los sistemas debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar su rumbo durante la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico mexicano; según los detalles históricos estos podrían hacerse presentes en los estado de: