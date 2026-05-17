Este domingo 17 de mayo de 2026, autoridades reportan altas temperaturas, lluvias y tormentas eléctricas en la Ciudad de México (CDMX).

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió una alerta por las condiciones climatológicas que afectarán a las 16 alcaldías de la capital del país durante la tarde y noche.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan temperaturas de hasta 30 grados, cielo parcialmente despejado durante la mañana y aumento de nubosidad por la tarde, además de chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

¿Cómo será el clima hoy domingo en el Valle de México?

Según el reporte de Conagua de este domingo 17 de mayo de 2026, para la tarde se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros acumulados en 24 horas.

Tormenta eléctrica y lluvias en CDMX hoy 17 de mayo de 2026 (Conagua clima)

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del norte y oriente de la CDMX, así como en regiones del norte y oriente del Estado de México.

Además, se pronostican vientos de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 km/h entre las 16:00 y las 20:00 horas en gran parte de la capital.

Las temperaturas más altas se registrarán entre las 13:00 y las 17:00 horas, principalmente en el centro, norte y oriente de la CDMX.

¿Qué alcaldías tienen riesgo de tormenta eléctrica hoy domingo 17 de mayo?

Conagua informó que las 16 alcaldías de la Ciudad de México presentan riesgo de tormentas eléctricas durante este domingo 17 de mayo de 2026.

Ante estas condiciones, autoridades recomiendan a la población mantenerse alerta por lluvias intensas, caída de granizo y fuertes rachas de viento.

Las temperaturas máximas y mínimas por alcaldía son: