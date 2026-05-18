El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha previsto que durante esta semana del 18 al 24 de mayo, habrá tormentas severas en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por lo que lluvias de fuertes a muy fuertes prevalecerán en el país.

Pues se espera que durante esta semana en la CDMX y el Edomex haya lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros (mm).

Pese a esto, el SMN también ha precisado que en gran parte del país continuará la onda de calor con temperaturas de 30 C a 45 C.

Tormentas severas en CDMX y Edomex, con lluvias de fuertes a muy fuertes durante la semana en varios estados del país

SMN prevé lluvias de fuertes a muy fuertes en 12 estados de México, así como tormentas severas en CDMX y Edomex.

Por lo que se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Lluvias fuertes de 25 a 50 mm están previstas para la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Mientras que intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Morelos y Guerrero; así como lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tabasco y Quintana Roo.

Se viene una semana de tormentas severas en CDMX y Edomex (@conagua_clima)

Ola de calor continúa en el país pese a lluvias

Pese a las lluvias en varias partes del país, el SMN también precisó que continuará la onda de calor con temperaturas de calurosas a muy calurosas de 30 C a 45 C en la mayor parte del país en 18 estados: