Se viene una semana de tormentas severas en CDMX y Edomex

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha previsto que durante esta semana del 18 al 24 de mayo, habrá tormentas severas en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por lo que lluvias de fuertes a muy fuertes prevalecerán en el país.
Pues se espera que durante esta semana en la CDMX y el Edomex haya lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros (mm).
Pese a esto, el SMN también ha precisado que en gran parte del país continuará la onda de calor con temperaturas de 30 C a 45 C.
Tormentas severas en CDMX y Edomex, con lluvias de fuertes a muy fuertes durante la semana en varios estados del país
SMN prevé lluvias de fuertes a muy fuertes en 12 estados de México, así como tormentas severas en CDMX y Edomex.
Por lo que se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Lluvias fuertes de 25 a 50 mm están previstas para la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Mientras que intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Morelos y Guerrero; así como lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tabasco y Quintana Roo.
Ola de calor continúa en el país pese a lluvias
Pese a las lluvias en varias partes del país, el SMN también precisó que continuará la onda de calor con temperaturas de calurosas a muy calurosas de 30 C a 45 C en la mayor parte del país en 18 estados:
- Sinaloa (centro y sur)
- Coahuila (centro y suroeste)
- Durango (oeste y noreste)
- Zacatecas (sur)
- Aguascalientes (suroeste)
- Nayarit (norte y sur)
- Jalisco (centro, sur y suroeste)
- Colima (norte y este)
- Michoacán (centro y suroeste)
- Hidalgo (centro)
- Puebla (suroeste)
- Morelos (sur)
- Guerrero (noroeste, centro, sur y sureste)
- Oaxaca (centro, sur y este)
- Chiapas (norte, centro y suroeste)
- Veracruz (centro y sur)
- Campeche (norte)
- Yucatán (oeste)