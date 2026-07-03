El partido México vs Inglaterra se jugará a las 18 horas el domingo 5 de julio en el Estadio Banorte, como estaba programado inicialmente.

Las versiones de prensa que afirmaban que se había autorizado un cambio, entre ellas la de Andrés Vaca, fueron descartadas,

El propio Vaca señaló en su cuenta de “X” que el partido se mantiene a las 18 horas, como parte de los octavos de final del Mundial 2026.

El cambio de horario del partido México vs Inglaterra sí se consideró

La posibilidad de cambiar el horario del partido México vs Inglaterra fue real, tanto así que Javier Aguirre, entrenador del Tri se declaró molesto ante la modificación del plan inicial.

Javier Aguirre confirmó que ya había sido avisado del cambio del horario, y aceptó que “era como una patada en la estómago, pero tenía que aceptar con las consecuencias que ello implicaba.

México va por el pase a cuartos de final del Mundial 2026 (Redes Sociales)

¿Por qué se planteó la posibilidad de cambiar el horario del partido México vs Inglaterra?

El cambio de horario del partido México vs Inglaterra se habría planteado debido al pronóstico de tormenta eléctrica para la noche del domingo 5 de julio, justo durante el juego en el Estadio Banorte.

Una tormenta eléctrica provocaría que el partido se retrasara como ocurrió con el México vs Ecuador.

Sin que en algún momento hubiera una información oficial, también se manejó que el Gobierno de la Ciudad de México habría solicitado adelantar el horario del partido por cuestiones de seguridad.

Cabe recordar que el pasado martes durante los festejos tras el triunfo de México ocurrió el deceso de cuatro personas.

Favorecer que el partido se viera en horario estelar en Inglaterra era otra hipótesis para entender el cambio de horario del partido.

Así se jugará el partido México vs Inglaterra

México vs Inglaterra jugarán a las 18 horas el domingo 5 de julio en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

México vs Inglaterra