En la Ciudad de México se prevé lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este martes 19 de mayo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) recomendó extremar precauciones ante posibles inundaciones en 9 alcaldías de la CDMX.

Estas son las alcaldías de la CDMX en las que se prevé granizo para este 19 de mayo

Se pronostican lluvias fuertes, descargas eléctricas y la probable caída de granizo entre las 15:00 y las 22:00 horas de este 19 de mayo en gran parte de la CDMX.

Cielo negro en CDMX: prevén granizo en 9 alcaldías (@SGIRPC_CDMX / X )

Además, advierten sobre fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, afectando principalmente la movilidad urbana.

Aunque el aviso por lluvias abarca casi toda la CDMX, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó sobre posible caída de granizo en las demarcaciones:

Alvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Se recomienda a la población extremar precauciones durante la tarde y noche, ya que estas condiciones pueden generar encharcamientos, inundaciones, caída de ramas, árboles, lonas y afectaciones viales importantes.

Recomendaciones ante las fuertes lluvias y posible caída de granizo para este 19 de mayo en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó que la temperatura máxima en la CDMX alcanzará los 27 grados Celsius durante la tarde, mientras que la mínima será de 15 grados durante la madrugada del miércoles.

Ante las condiciones meteorológicas previstas para este 19 de mayo en la CDMX, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda:

Llevar paraguas o impermeable.

Evitar resguardarse bajo árboles o estructuras inestables.

No tirar basura en la vía pública para evitar encharcamientos.

Mantenerse alejado de anuncios espectaculares y cables eléctricos.

Extremar precauciones ante posibles ráfagas de viento.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta al Sistema de Alerta Temprana para cualquier cambio climático.