Pronóstico de granizo activa alerta amarilla en estas alcaldías de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla en las alcaldías de la CDMX por pronóstico de granizo y fuertes lluvias.

El clima en la Ciudad de México seguirá con intensas lluvias para este jueves 21 de mayo.

Activan alerta amarilla en alcaldías de CDMX por pronóstico de granizo

Vía redes sociales, la SGIRPC informó que se activa alerta amarilla ante un pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en CDMX.

La afectación climática será durante la tarde y noche de hoy, afectando a todas las alcaldías de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Lluvias CDMX (Camila Ayala / Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

De acuerdo con la SGIRPC habrá lluvia entre 15 y 29 milímetros, provocando diversos peligros como:

Encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas

Caída de ramas, árboles y lonas

Ante tal escenario en la CDMX, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones a la población:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares

Cerrar puertas y ventanas

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Usar paraguas o impermeable en caso de salir a la calle

En caso de alguna emergencia la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil exhortó a los ciudadanos a realizar el reporte correspondiente.