Si planeabas dejar el paraguas en la última semana de mayo, lamentamos decirte que Conagua pronostica lluvias y mal clima en gran parte de México para estos días.

De cuerdo con Conagua, México experimentará fuertes rachas de viento, altas temperaturas y lluvias a lo largo de la semana, como ha sucedido desde mediados de mayo.

Pronóstico del clima Conagua (Conagua)

Conagua anuncia lluvias en México hasta el 29 de mayo

Según el pronóstico de Conagua, México tendrá lluvias de fuertes a intensas en gran parte de su territorio en la última semana de mayo.

Estas lluvias afectarán principalmente a los estados del noreste, cetro y sur de México, siendo el día 26 de mayo el de mayores precipitaciones en diversas zonas del país.

Todo derivado de una zona alargada de baja presión atmosférica que está atravesando el territorio nacional, lo cual favorece a la formación de nubes y las posteriores lluvias.

Aunque se espera que para el día viernes, las precipitaciones bajen considerablemente en gran parte de la República Mexicana.

Lluvias (Cuartoscuro / Fotógrafo Especial)

A esto hay que sumar que se mantendrán las rachas de viento en todo México, con velocidades que irán de los 40 a los 80 kilómetros por hora, principalmente en entidades del norte.

Las altas temperaturas se mantendrán en México, según Conagua

Aunque las lluvias calmarán un poco el calor, eso no significa que terminarán las altas temperaturas en México, siendo una constante en la última semana de mayo según Conagua.

Además de la zona de baja presión atmosférica, México seguirá sufriendo de una onda tropical. Esto hará que las altas temperaturas sigan en algunas zonas del país.

Debido a esta interacción, se pide a la ciudadanía no confiarse en caso de que tengan que salir, usando protector solar por las altas temperaturas, además de llevar consigo paraguas y ropa impermeable debido a la lluvia.