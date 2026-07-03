La previa del partido entre Brasil y Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 ya tiene un inesperado protagonista: un meme viral que unió a Erling Haaland y Vinícius Jr fuera de la cancha.

El delantero noruego Erling Haaland no solo reaccionó entre risas al montaje creado con inteligencia artificial, sino que fue más allá y lanzó una propuesta que encendió las redes sociales: “Necesitamos recrear esto”, etiquetando directamente al atacante brasileño Vinícius Jr.

Haaland quiere recrear el meme viral con Vinicius antes del Brasil vs Noruega en el Mundial 2026

El video recrea la icónica escena de la película ¿Y dónde están las rubias?, específicamente el momento en que los personajes cantan A Thousand Miles dentro de un automóvil con Terry Crews.

Gracias a la inteligencia artificial, los rostros de Haaland y Vinicius sustituyen a los protagonistas originales, generando millones de reproducciones y una ola de comentarios antes del esperado choque entre Brasil y Noruega en el Mundial 2026.

Erling Haaland pide a Vinicius Jr recrear el meme de ¿...Y dónde están las rubias? (Especial )

La reacción de ambos futbolistas, Erling Haaland y Vinícius Jr terminó por impulsar aún más la tendencia, pues Vinicius respondió con carcajadas al mensaje de Haaland, mientras aficionados comenzaron a pedir que los dos jugadores hagan realidad la recreación después del partido mundialista.

El cruce entre Brasil y Noruega promete emociones dentro del campo, pero el ambiente previo ya dejó una imagen inesperada: dos de las máximas estrellas del futbol actual convertidas en protagonistas de uno de los memes más comentados del Mundial 2026.