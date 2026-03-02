Shakira hizo historia el domingo 1 de marzo de 2026 al reunir a 400,000 personas en el Zócalo, rompiendo todos los récords de asistencia en conciertos gratuitos en México.

La multitud desbordó la Plaza de la Constitución hasta el Monumento a la Revolución, consolidando este espacio como epicentro cultural de América Latina.

Con esta marca, la estrella colombiana superó a Los Fabulosos Cadillacs, Grupo Firme y Paul McCartney, reafirmando su poder de convocatoria y su vínculo con el público mexicano.

Concierto de Shakira en el Zócalo registró 400 mil asistentes el 1 de marzo de 2026 (Cuartoscuro / Gobierno de la Ciudad de México)

Clara Brugada destaca récord de Shakira en el Zócalo

De acuerdo con Clara Brugada, la multitud fue tan vasta que se extendió desde la plancha del Zócalo hasta el Monumento a la Revolución, cubriendo las calles aledañas para disfrutar del espectáculo.

“400 mil personas disfrutamos del gran espectáculo de Shakira, desde la Plaza de la Constitución hasta el Monumento a la Revolución” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Este evento marca un nuevo hito en la CDMX, consolidando a la Plaza de la Constitución como uno de los escenarios más emblemáticos y con mayor capacidad para conciertos multitudinarios en América Latina.

Con 400 mil asistentes, Shakira supera el récord que ostentaba la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs, quienes en junio de 2023 reunieron a 300,000 personas.

Otros artistas que han sido desplazados en la lista de máximas asistencias incluyen a Grupo Firme, que congregó a 280,000 asistentes en 2022, y al legendario Paul McCartney, quien reunió a 230,000 personas en 2012.

Shakira rompe su propio récord en el Zócalo

La intérprete de “Antología” también logró pulverizar su propio récord personal en este recinto; en su primera presentación gratuita en el Zócalo, ocurrida en mayo de 2007, había atraído a aproximadamente 210,000 espectadores.

Para este histórico regreso en 2026, la artista llegó al lugar rodeada de una gran logística, escoltada por un convoy de siete camionetas.

Debido a la magnitud del evento, las autoridades y medios de comunicación recomendaron seguir la transmisión en vivo.

El concierto fue emitido de forma gratuita por diversas plataformas digitales para aquellos que no pudieron ingresar al perímetro de seguridad debido al lleno total.

El concierto de Shakira se suma a la larga lista de conciertos históricos que han convertido al Zócalo en un símbolo de identidad cultural y un espacio abierto para la música en México.

