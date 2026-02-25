Durante el concierto de Shakira gratuito en la plancha del Zócalo en la CDMX, del domingo 1 de marzo a las 8:00 pm, se tendrá un operativo con 6,500 policías para la seguridad de los fans de la cantante colombiana.

Por lo que se tendrá un desplegado de seguridad en el Zócalo como en zonas aledañas al Centro Histórico como parte del plan de seguridad del Gobierno de la Ciudad de México para el concierto de Shakira.

As será el operativo con 6,500 policías para el concierto de Shakira en el Zócalo

Las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC), la de Gobierno, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de Atención y Participación Ciudadana, de Salud, de Cultura, así como equipos del C5 y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México serán parte del operativo con 6,500 policías en 12 módulo para el concierto de Shakira en el Zócalo.

Por su parte Pablo Vázquez, titular de SSC CDMX, además del personal de seguridad se implementarán filtros de revisión de mochilas para acceder al concierto de Shakira.

“Vamos a tener filtros móviles en las distintas bocacalles, vamos a tratar de no ser invasivos… pero vamos a estar revisando mochilas…” Pablo Vázquez, titular de SSC CDMX

Ante ello, se recomienda no traer bolsas voluminosas, objetos punzocortantes, hieleras, bebidas alcohólicas, aerosoles, envases de vidrio y sillas, con el objetivo de una mayor agilidad y seguridad durante el magno evento con Shakira.

Shakira, cantante. (@shakira)

Pantallas y ampliación de horario en el Metro para concierto de Shakira

Entre otros detalles para el concierto de Shakira, las autoridades de la CDMX implementará pantallas y ampliación de horario en el Metro para los asistentes.

Por lo que se tendrá la instalación de 24 pantallas gigantes repartidas principalmente las calles de 5 de Mayo, 20 de Noviembre, Pino Suárez, Avenida Juárez, Alameda Central y el Monumento a la Revolución para que todos puedan disfrutar de ver el concierto de Shakira del domingo próximo.

Mientras que para el regreso a casa se amplía el horario del servicio de las líneas 1, 2 y 9 del Metro hasta la 01:00 horas.