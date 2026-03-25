La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reaccionó al veto que hizo Telmex a las playeras deportivas en concierto de Los Fabulosos Cadillacs.

De acuerdo con su titular, Iván Escalante, esta medida pudo ser discriminación.

“Estuvimos buscando antecedentes porque también para nosotros (Profeco) fue algo sorprendente”. Iván Escalante, titular de la Profeco

Este miércoles 25 de marzo, Los Fabulosos Cadillacs se presentarán en el Auditorio Telmex de Zapopan, Jalisco, show para el que se notificó la prohibición de playeras deportivas.

La razón, tal como explicó el titular de la Profeco, Iván Escalante, se debe a diversos pleitos en eventos de Argentina derivados de las playeras deportivas; no hay antecedentes en México.

Profeco reacciona a veto de playeras en concierto de Los Fabulosos Cadillacs

En entrevista con Pamela Cerdeira, el titular de Profeco señaló que fue una sorpresa que el Auditorio Telmex vetara las playeras deportivas en concierto de Los Fabulosos Cadillacs.

A su vez, el titular de Profeco mencionó que el problema principal fue en cómo el recinto comunicó la prohibición, sin dar un contexto ni someterla a una sugerencia.

Ya que en este tenor, con base en la Ley Federal del Consumidor, la prohibición tajante puede ser interpretada por la Profeco como un acto discriminatorio de parte del Auditorio Telmex.

El titular de Profeco añadió que no existen antecedentes de riñas en eventos musicales de México, además de que ni la boletera ni el promotor estaban enterados del veto.

Concierto de Los Fabulosos Cadillacs en el Auditorio Telmex (@AuditorioTelmex/X)

Telmex rectifica veto a playeras deportivas en concierto de Los Fabulosos Cadillacs

Iván Escalante explicó que si el Auditorio Telmex hubiera mantenido la restricción y los asistentes al concierto de Los Fabulosos Cadillacs se hubieran quejado, Profeco hubiera procedido.

Tras darse a conocer el veto de las playeras, el Auditorio Telmex rectificó las restricciones de las playeras deportivas, en pro de la inclusión y respeto para todos.

Por lo cual aclararon que para el concierto del miércoles de Los Fabulosos Cadillacs, no existen restricciones en prendas de vestir y todas las personas serán bienvenidas al Auditorio Telmex.

Aunque confirmaron las palabras de Iván Escalante referentes a que, con anterioridad, en un concierto también de Los Fabulosos Cadillacs, ya habían vetado las playeras de fútbol.