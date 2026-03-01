A pocas horas de subir al escenario del Zócalo de CDMX, Shakira emocionó a sus seguidores con un mensaje cargado de gratitud y nostalgia.

“Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y que ya comienzan a ocupar la plaza. Me siento profundamente agradecida por todo lo que hacen por mí” Shakira, cantante colombiana

Shakira manda mensaje previo a su show en el Zócalo de la CDMX (Especial)

La cantante colombiana de 49 años de edad reconoció el esfuerzo de los fans que acampan desde hace días y prometió entregarles “todo” en el concierto gratuito que marcará el cierre de su gira en México.

El show de Shakira podría romper el récord de asistencia en el Zócalo, tras una gira histórica en la capital que incluyó 13 conciertos en el Estadio GNP Seguros. El evento inicia a las 20:00 horas y será transmitido en vivo en redes sociales.

“Prometo darles todo”: Shakira agradece a sus fans

En su mensaje, Shakira reconoció el esfuerzo de miles de seguidores —conocidos como Shakifans— que desde hace dos días permanecen en el Centro Histórico de CDMX para asegurar un buen lugar.

“Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y que ya comienzan a ocupar la plaza. Me siento profundamente agradecida por todo lo que hacen por mí”, escribió la cantante.

La presentación de esta noche marca el cierre de su paso por México como parte del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, y la cantante fue clara con su promesa:

“Esta noche prometo darles todo” Shakira, cantante colombiana

Además, pidió a los asistentes mantenerse hidratados ante las altas temperaturas: “Tomen mucha agua, por fa”.

Expectativa por un cierre histórico en el Zócalo

La CDMX ha sido clave en esta gira. Shakira logró un récord histórico con 13 conciertos en el Estadio GNP Seguros entre 2025 y 2026.

Ahora, el espectáculo gratuito podría convertirse en uno de los más multitudinarios en la historia del Zócalo capitalino.

El récord de asistencia en la Plaza de la Constitución pertenece actualmente a Los Fabulosos Cadillacs, con cerca de 300 mil personas. Autoridades capitalinas no descartan que la cifra pueda ser superada esta noche.

Desde la apertura de accesos por la mañana, los asistentes comenzaron a ocupar rápidamente la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

Para quienes no logren ingresar, se instalaron pantallas gigantes en vialidades cercanas como 20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, la Alameda Central y el Monumento a la Revolución.

Horario, transmisión y recomendaciones

El concierto de Shakira en el Zócalo está programado para iniciar a las 20:00 horas. La cantante confirmó que el evento será transmitido en vivo a través de sus canales oficiales en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok.

Las autoridades recordaron que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro permanecerá cerrada, por lo que se recomienda usar alternativas como Bellas Artes, Pino Suárez o Isabel la Católica. Además, se aplica Ley Seca en el Centro Histórico.

Finalmente, Protección Civil exhorta a llegar con anticipación, usar protector solar y mantenerse hidratados, en concordancia con el mensaje enviado por la cantante previo a su esperado concierto en la capital del país.