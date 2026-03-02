No todo fue mil sobre hojuelas en el concierto masivo que Shakira ofreció el primero de marzo en zócalo capitalino de la Ciudad de México.

Aunque 400 mil de sus fans disfrutaron de su música en vida, no todos fue canto y diversión.

Concierto de Shakira en el Zócalo deja 10 detenidos

De acuerdo con el comunicado publicado por la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a 10 personas durante el concierto gratuito de Shakira, de 49 años de edad.

Seis, incluido un menor de edad, fueron detenidos por robar teléfonos celulares .

. Tres por posesión de droga.

Una detención fue por impedir el libre tránsito.

El primer hecho se registró en la calle Francisco I. Madero, esquina con la Plaza de la Constitución. Un joven de 17 años de edad robó un celular a un transeúnte.

Un segundo robo ocurrió entre las calles 20 de Noviembre y Venustiano Carranza; una mujer y dos hombres empujaban intencionalmente a los espectadores para despojarlo de su móvil. El trío de 23, 26 y 35 años de edad, fue trasladado al Ministerio Público.

Metros más adelante, se detuvo a un hombre, de 22 años de edad, que le robó el monedero a una mujer.

En el mismo punto, un hombre y una mujer, de 28 y 27 años de edad, sustrajeron un celular del bolso del pantalón de una mujer.

Tras ser presentados ante el ministerio público se descubrió que ambos ingresaron al Sistema Penitenciario de la CDMX por el delito de Robo en los años 2018 y 2019.

En avenida de La República, detuvieron a un hombre, de 42 años de edad, que fumaba marihuana. Al revisarlo le fueron hallados seis cigarrillos de cannabis.

Un hombre de 33 años de edad, fue arrestado por apartar lugares entre las calles República de Perú y República de Brasil.

Se detuvo a un hombre 24 años de edad, por llevar consigo tres botellas de solventes, pañuelos desechables y gazas.

Aunado a esto, con el fin de garantizar a seguridad de los asistentes, incluso de Shakira, policías quitaron a algunos asistentes:

Botellas de bebidas alcohólicas

Latas de cerveza

Desodorantes en aerosol

Envases de perfumes

Botellas de vidrio

Paraguas.

Clara Brugada confirma que Shakira rompió récord de asistencia en concierto en el Zócalo

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, de 62 años de edad, está maravillada con el espectáculo que Shakira dio en el Zócalo Capitalino, el cual reunió a 400 mil personas.

Cifra con la que rompió récord al duplicar el número de asistentes que presenciaron su primer show, también gratuito, en 27 de mayo del 2007, donde reunió a 200 mil personas en La Plancha de la Constitución.

“Qué hermoso concierto, es de lo mas relevante este concierto para la ciudad y el país”, dijo para posteriormente asegurar que la afluencia demostró que la CDMX es muy segura y está lista para recibir el Mundial 2026.

“La ciudad se consolida como una gran ciudad de los derechos culturales, del espectáculo, de democratizar estos eventos de talla internacional, aquí gratuitos en el Zócalo... Fue un evento pacífico y un evento que habla de la ciudad como un lugar seguro y le habla al mundo para decir que estamos listos para recibir el próximo mundial de futbol en nuestro país y en la Ciudad de México” Clara Brugada. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Salimos del Gabinete de Seguridad federal con buenas noticias: febrero de 2026 fue el febrero con menos homicidios desde 2013.



Ayer, 400 mil personas vibraron en el concierto de #ShakiraEnElZócalo, un espectáculo que unió corazones en el marco del #8M.



Arrancamos la semana con… pic.twitter.com/EfZaLiH18Y — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 2, 2026

Mexicanos salen “nadando” del concierto de Shakira

Shakira rompió un récord con su concierto gratuito en el Zócalo Capitalino, pero los mexicanos también, quienes replicaron una emblemática escena de Nemo; salieron nadando de show.

A poco de terminar el concierto de la cantante colombiana, gente comenzó a corear; “nadaremos, nadaremos” para abandonar en orden y de la forma más rápida Plaza de la Constitución.

El video comienza a viralizarse en redes sociales: