El concierto gratuito de Shakira en el Zócalo confirma que la Ciudad de México, (CDMX), está lista para recibir el Mundial 2026.

Así lo aseguró la jefa de gobierno Clara Brugada, quien señaló que el concierto y la forma en la que ocurrió muestra la capacidad de la CDMX para organizar eventos internacionales.

¡Faltan solo 100 días para que la pelota vuelva a casa!



​¡Qué emoción que la Ciudad de México sea, una vez más, anfitriona del #Mundial2026!



¡Faltan solo 100 días para que la pelota vuelva a casa!

​¡Qué emoción que la Ciudad de México sea, una vez más, anfitriona del #Mundial2026!

Estamos listos para recibir esta gran fiesta con toda la alegría y hospitalidad que nos caracteriza.

Además, señaló que la cultura es una para la CDMX una “herramienta poderosa para la construcción de paz” donde ya se está listo para recibir al Mundial 2026 con seguridad y acceso pluricultural para todos.

De acuerdo con Clara Brugada, en el marco de ataques y guerras en el mundo, México muestra la alegría, cultura y “construcción de paz” que impera en el país, a 100 días de que inicie el Mundial 2026.

La jefa de gobierno reconoció el concierto de Shakira como el ejemplo de la capacidad de la CDMX para la organización de eventos masivos.

“Lo que ayer vivimos en el Zócalo, lo que pasó ayer no es algo nuevo, es la consolidación de décadas de gobiernos democráticos transformadores y simplemente el llevar a cabo eventos públicos , gratuitos, culturales, es una muestra de ello” Clara Brugada

Asimismo, resaltó que el último concierto del Zócalo ha demostrado que la CDMX tiene “la capacidad de organizar eventos internacionales muy importantes” como el Mundial 2026.

“Así que los que no quieran ver lo que sucedió ayer, el mensaje que estamos diciendo, es porque tienen otros intereses y no quieren ver la realidad, pero esta ciudad cada vez más se consolida como una ciudad democrática, abierta al mundo” Clara Brugada

Clara Brugada además destacó que la CDMX se está consolidando cada vez más como una ciudad democrática que mantiene la apertura internacional, a pesar de quienes “no quieren ver la realidad”.