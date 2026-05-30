Blanca Adriana Vázquez no habría sido la única víctima de Diana Alejandra Palafox, pues han surgido nuevos reportes que sugieren que hay tres mujeres más que se realizaron liposucciones en la Clínica Detox de Puebla.

De acuerdo con la información, las mujeres acudieron a la clínica estética para una liposucción, pero nunca constataron que Diana Alejandra Palafox tuviera las credenciales médicas requeridas para el procedimiento.

Surgen nuevas víctimas de Diana Alejandra Palafox, presunta responsable de la muerte de Blanca Adriana Vázquez

Blanca Adriana Vázquez acudió a la Clínica Detox para realizarse un procedimiento estético. Sin ningún tipo de estudio preoperatorio, el personal la convenció de hacerlo el mismo día.

Clausuran la Clínica Detox en Puebla (Especial)

A su esposo le pidieron salir a comprar medicamentos y material médico, pero cuando regresó, encontró el lugar cerrado y sin rastro de su esposa; cámaras capturaron a sujetos sacando un bulto del lugar.

Al ver el video, tres mujeres reconocieron a los sujetos y dieron nueva información sobre el caso, pues Blanca Adriana Vázquez no habría sido la primera víctima de la pseudomédica Diana Alejandra Palafox.

En entrevista con medios, Sofía, Mía y Rosario revelaron haber pagado 14 mil pesos por una liposucción con microaire, depositando su confianza en Diana Alejandra Palafox, pero no fue lo que esperaban.

Las mujeres reportaron mucho dolor durante el procedimiento, pero Palafox no se detuvo. Al terminar con la cirugía, la doctora les dijo que no necesitaban ningún tipo de cuidado posoperatorio.

Mía reveló que, al otro día, le salieron llagas y moretones en el vientre. Acudió a un médico especialista y le dijeron que sus heridas estaban infectadas. Hasta la fecha tiene que usar faja y continúa recuperándose.

Supuesta doctora que atendió a Blanca Adriana previo a su desaparición (@ehramhurtado / X)

Diana Alejandra Palafox sigue prófuga de la justicia

Hasta el momento, Diana Alejandra Palafox por la muerte de Blanca Adriana Vázquez, por lo que la Fiscalía de Puebla mantiene una investigación para localizarla y determinar su responsabilidad.

Las autoridades señalan que Palafox operaba la llamada Clínica Detox en Puebla y que presuntamente realizaba procedimientos estéticos invasivos sin contar con una cédula profesional registrada.

Las investigaciones también alcanzan a su hijo, Carlos Quezada Palafox, y a otras personas presuntamente vinculadas con la operación de la clínica. Diversos medios han reportado que todos continúan sin ser localizados por las autoridades.