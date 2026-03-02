La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, elogió el concierto de la cantante Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) que batió todos los récords de asistencia.

El pasado domingo 1 de marzo, la colombiana dio un concierto en el Zócalo capitalino gratuito después de 19 años de su última presentación en 2007, el cuál superó los 400 mil asistentes.

Acción que fue celebrada por la presidenta Sheinbaum con una las frases de los últimos éxitos de Shakira, que representa el empoderamiento femenino.

" Las Mujeres Ya No Lloran" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México en X

Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran - Zócalo 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 2, 2026

“Muy bonito concierto” dice Claudia Sheinbaum sobre presentación de Shakira en el Zócalo de la CDMX

Al iniciar su conferencia mañanera del pueblo del lunes 2 de marzo, la presidenta Sheinbaum describió el concierto de Shakira como “muy bonito”.

“Muy bonito concierto, muy bonito la verdad (...) un súper espectáculo, muy bonito (...) Muy querida Shakira por las familias mexicanas” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además, la presidenta Sheinbaum dijo que las personas que asistieron a este concierto fueron “de primerísisisima”, donde 400 mil espectadores acudieron a cantar las canciones de Shakira.

Claudia Sheinbaum revela cómo vio el concierto de Shakira en el Zócalo

La presidenta Sheinbaum le reveló a los reporteros de la mañanera del pueblo cómo es que vio el concierto de la cantante colombiana en el Zócalo.

De acuerdo con la presidenta de México, vio el concierto desde una de las ventanas de Palacio Nacional, pero trató de esconderse para que no la vieran, pero además se sumó a las transmisiones del espectáculo.

“Estaba así, escondidita. Estuve viendo la transmisión también” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Compartió que aunque no pudo ver completo el concierto de Shakira, este se escuchaba en Palacio Nacional.

Saldo blanco el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX

Como miles de personas, la presidenta Claudia Sheinbaum pudo ver el Zócalo de la CDMX lleno por el concierto de Shakira, pero en un reporte de asistencia de Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la capital mexicana, le reveló que también otros lugares estuvieron llenos como:

Calle 20 de Noviembre

Calle Pino Suárez

Calle 5 de mayo

Avenida Juárez

Alameda

Monumento a la Revolución

Por su parte el Gobierno de la CDMX aseguró un saldo blanco después de este concierto de Shakira en el Zócalo, por lo que no se registraron incidentes.