La presentación en vivo de 31 Minutos reunió a más de 200 mil personas en el Zócalo de la CDMX por el Día del Niño.

El público se ha dado cita este jueves 30 de abril en la Plaza de la Constitución para ver el concierto gratuito de 31 minutos.

Reúne el concierto de 31 Minutos a más de 200 mil personas en el Zócalo CDMX

El concierto de 31 Minutos ha reunido a más de 200 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México.

Así lo confirmó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, con una imagen de la Plaza de la Constitución totalmente llena.

“Más de 200 mil personas disfrutan y cantan en el Zócalo de la Ciudad de México con 31 Minutos.” Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Más de 200 mil personas disfrutan y cantan en el Zócalo de la Ciudad de México con 31 Minutos.



¡Que vivan las infancias de la #CapitalDeLaTransformación! pic.twitter.com/1rGj1XJ07M — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 1, 2026

Desde muy temprano, los fanáticos de 31 Minutos comenzaron a llegar al Zócalo capitalino para ver a sus personajes preferidos.

En un video compartido también por Clara Brugada, se aprecia que previo al inicio del evento, el Zócalo estaba abarrotado.

Pese a la gran respuesta del público, el concierto de 31 Minutos no está cerca de la marca que ostenta Shakira , quien reunió 400 mil personas el pasado 1 de marzo 2026.

Detrás de la cantante colombiana están:

Los Fabulosos Cadillacs con 300 mil espectadores en 2023

Grupo Firme con 280 mil espectadores en 2022

Paul McCartney con 230 mil espectadores en 2012

31 Minutos (Instagram/@31minutos)

No obstante, el show de 31 Minutos ha sido un gran espectáculo para todas las familias que acudieron a la plancha del Zócalo.

Esto porque los icónicos personajes de la serie chilena han interpretado temas como: