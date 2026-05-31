Andrea Chávez, lanzó fuertes declaraciones en contra del expresidente Felipe Calderón, a quien señaló directamente como responsable de la ola de violencia que azotó a Ciudad Juárez durante su sexenio.

A través de su cuenta de X, la legisladora morenista afirmó que Felipe Calderón es el culpable de que Juárez se convirtiera en epicentro mundial de la violencia, al tiempo que él y su círculo cercano presuntamente se enriquecieron con sobornos del narcotráfico.

“Calderón fue el culpable de que Juárez se convirtiera en epicentro mundial de la violencia mientras él y los suyos se hacían millonarios con los sobornos del narco.” Andrea Chávez

La visita de Felipe Calderón a Chihuahua ocurrió en respaldo a Maru Campos, actual gobernadora del estado que Morena busca llevar a juicio político.

Esto, luego del caso de agentes de la CIA en Chihuahua que despertó acusaciones de traición a la patria.

Fox, Campos y Calderón

Andrea Chávez acusa a Felipe Calderón de convertir a Ciudad Juárez en “epicentro mundial de la violencia”

Andrea Chávez arremetió contra Felipe Calderón al asegurar que su presencia en el Chihuahua solo refleja “la decadencia y el agotamiento” de quien lo invita, y afirmó que “nunca será bienvenido en Chihuahua”.

Las declaraciones de la senadora Andrea Chávez contra Felipe Calderón se dan en medio de la polarización política que vive el país de cara a las elecciones intermedias.

Cabe mencionar que Andrea Chávez es una de las figuras más activas de Morena en Chihuahua, ha sido crítica constante de los gobiernos panistas, especialmente del calderonismo, al que responsabiliza de la escalada de homicidios que dejó miles de muertos en Ciudad Juárez entre 2008 y 2012.

“Nunca será bienvenido en Chihuahua: su presencia solo demuestra la decadencia y el agotamiento de quién lo invita.” Andrea Chávez

Andrea Chávez arremete contra Felipe Calderón tras su visita a Chihuahua (@AndreaChavezTre / X)

Durante el gobierno de Calderón, la estrategia de “guerra contra el narco” colocó a Chihuahua como uno de los estados más violentos del país.

Pues Ciudad Juárez llegó a registrar más de 3 mil homicidios anuales en los años más álgidos del conflicto, convirtiéndose en una de las ciudades más peligrosas del mundo.

Las acusaciones de Andrea Chávez contra Felipe Calderón retoman un discurso recurrente de Morena, que señala que la administración calderonista no solo falló en contener al crimen organizado, sino que presuntamente permitió o participó en esquemas de corrupción relacionados con cárteles.

Hasta el momento, Felipe Calderón no ha respondido públicamente a las declaraciones de la senadora chihuahuense.

Y la polémica reaviva el debate sobre el legado de la “guerra contra el narco” y la profunda división que aún genera en la opinión pública mexicana más de una década después.