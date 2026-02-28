El concierto de Shakira en el Zócalo moverá más de 400 millones de pesos, de acuerdo con reportes.

La presentación en vivo de Shakira en el Zócalo este 1 de marzo tendrá un impacto significativo a nivel económico para la CDMX.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), el concierto de Shakira en el Zócalo moverá 403 millones 613 mil pesos.

Se tiene estimado que el concierto de Shakira en el Zócalo tenga una asistencia de entre 280 a 300 mil personas .

Con ello, se verán beneficiado diversos sectores y habrá un aumento en ventas y ocupación hotelera del Centro Histórico CDMX:

Hoteles: se espera una ocupación superior al 90% en los hoteles del primer cuadro de la Ciudad de México, con visitantes nacionales e internacionales

Restaurantes: se estima que establecimientos de alimentos y bebidas tengan flujo masivo de comensales antes y después del concierto de Shakira

Transporte y comercio local: habrá un uso masivo de servicios de transporte privado y público. Además de la venta de artículos promocionales, que dinamizarán la economía de miles de familias en CDMX

Concierto de Shakira en el Zócalo será útil para impulsar la economía capitalina

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX expresó que el concierto de Shakira en el Zócalo será útil para impulsar la economía de los establecimientos aledaños al Zócalo capitalino.

Además de que consolida a la Ciudad de México como la capital del entretenimiento en América Latina.

En ese sentido, la Canaco pidió a los comercios locales a mantener la calidad en sus servicios.

Mientras que solicitó a las autoridades a garantizar la seguridad y movilidad para que el concierto de Shakira en el Zócalo transcurra con saldo blanco.