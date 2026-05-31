La comunidad de Huehuetlán y familiares despidieron con tristeza a la influencer Paola Márquez, quien fue hallada sin vida al interior de su departamento en San Luis Potosí.

La muerte de la influencer Paola Márquez sorprendió a amigos, familiares y habitantes de Huehuetlán, San Luis Potosí, durante este fin de semana.

Primeros reportes señalan que la joven fue encontrada sin vida dentro de su departamento luego de que un familiar acudiera a buscarla.

Paola Márquez, de apenas 30 años de edad, ya no presentaba signos vitales al momento de ser localizada.

Más tarde, tanto sus padres como el Gobierno municipal de Huehuetlán confirmaron públicamente su fallecimiento.

Muerte de Paola Márquez, influencer en San Luis Potosí (Especial)

¿De qué murió la influencer Paola Márquez?

Hasta el momento, la familia de Paola Márquez no ha revelado oficialmente la causa de muerte de la influencer, quien en redes sociales compartía contenido sobre estilo de vida, experiencias personales y reflexiones.

Sin embargo, reportes de medios locales apuntan a un posible suicidio dentro de su departamento, ubicado en la calle Naranjos, en la colonia Virreyes.

Asimismo, versiones extraoficiales atribuidas a la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí señalan que el caso podría investigarse como un presunto suicidio. Hasta ahora, las autoridades no han emitido un informe definitivo.

Familiares y amigos despiden a Paola Márquez

Hércules Márquez, padre de la influencer, confirmó la noticia mediante un emotivo mensaje de despedida publicado en redes sociales.

“Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez, hoy se fue un pedazo de mi vida. Diosito te tenga y te guarde en un lugar hermoso hija mía, un día volveremos a estar nuevamente juntos. Descansa en paz mi princesa” Hércules Márquez, padre de la influencer

Tras darse a conocer la noticia, cientos de personas expresaron mensajes de condolencias y despedida para la joven influencer.

Además, el Gobierno municipal de Huehuetlán también compartió un mensaje en redes sociales para lamentar el fallecimiento de Paola Márquez y enviar condolencias a sus familiares y amigos.