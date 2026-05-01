Habrá más conciertos gratuitos en el Zócalo CDMX, adelanta César Cravioto.

En el marco del concierto de 31 Minutos en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, César Cravioto dejó ver que habría más shows en la capital.

31 minutos tendrá un concierto en el Zócalo este 30 de abril (Instagram/@31minutos)

Adelanta César Cravioto que habrá más conciertos gratuitos en el Zócalo CDMX

A través de un video en redes, César Cravioto destacó que el Zócalo estaba abarrotado por el concierto de 31 Minutos de este jueves 30 de abril.

Al final de su clip, Cravioto adelantó que habrá más conciertos gratuitos en el Zócalo CDMX.

“Pues se llenó el Zócalo con 31 Minutos, miren nada más cómo está el Zócalo de lleno. Esta ciudad vibrante, con respuesta siempre de la gente ante los grandes eventos que se organizan desde el gobierno de la Ciudad de México. Y como dice la Jefa de gobierno, Clara Brugada, por el bien de todos, primero a los pobres y a los pobres lo mejor. Estos espectáculos son lo mejor de lo mejor. Shakira, Bocelli, 31 minutos y los que vienen.” César Cravioto

Pese a que el Secretario de Gobierno de CDMX no reveló cuál será el próximo artista que se presentará en el Zócalo CDMX, hay expectativas.

Especialmente porque las presentaciones de Shakira, Andrea Bocelli y 31 Minutos han sido todo un éxito entre los capitalinos.

Tan solo este 30 de abril, para celebrar a las infancias, el concierto de 31 Minutos logró congregar a más de 200 mil personas.

Así lo confirmó en sus redes sociales la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, con una imagen aérea de la Plaza de la Constitución totalmente llena.

Desde muy temprano, los fanáticos de 31 Minutos comenzaron a llegar al Zócalo capitalino para ver a sus personajes preferidos.

Así que se espera que para el siguiente concierto haya una figura de talla internacional como las anteriores.