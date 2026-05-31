México vs Australia se enfrentaron este sábado 30 de mayo en en el Rose Bowl de Pasadena, California, en el penúltimo partido de preparación para el Mundial 2026, con resultado a favor del Tri de Javier Aguirre.

Ya con su plantel completo de cara al Mundial 2026, y previo a dar la lista final, México sumó cosas positivas en su funcionamiento de cara al partido ante Sudáfrica en la inauguración del torneo de la FIFA.

¿Cómo quedó el partido México vs Australia?

México vs Australia terminó a favor del Tri con marcador de 1-0 con gol de Johan Vásquez.

Marcador: México 1-0 Australia

México vs Australia: Así fue la victoria del Tri en Pasadena

México no tuvo problemas para derrotar a la selección de Australia, y los dirigidos por Javier Aguirre tomaron confianza de cara al Mundial 2026.

A continuación te compartimos cómo fue el gol y algunas situaciones del partido México vs Australia:

Minuto 27: Gol de Johan Vásquez con remate de cabeza; México 1-0 Australia

Minuto 45: Guillermo Ochoa entra de cambio y se pone el gafete de capitán

¿Cuándo vuelve a jugar México rumbo al Mundial 2026?

México volverá a tener actividad el próximo jueves 4 de junio ante la selección de Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

Será el 11 de junio cuando el equipo de Javier Aguirre haga su debut en el Mundial 2026, en el partido inaugural del torneo ante Sudáfrica en la cancha del Estadio Banorte.

Antes, este domingo 31 de mayo, Javier Aguirre dará a conocer la lista final para el Mundial 2026.