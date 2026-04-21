En conferencia de prensa, Bertha Alcalde advirtió sanciones, ante retraso policial en búsqueda de Edith Guadalupe, de al menos 15 horas, junto con otras omisiones encontradas en la investigación.

“Es indignante que una familia haya señalado con precisión dónde buscar desde un primer momento y que no se haya actuado con inmediatez”. Bertha Alcalde, fiscal general de Justicia de CDMX

Las sanciones serán en contra de los elementos de la Policía de Investigación, así como de la Comisión Estatal de Búsqueda de la Ciudad de México, tal como reveló el comisionado, Luis Gómez Negrete.

Más temprano, Bertha Alcalde había señalado que la Fiscalía General de Justicia de CDMX sí tuvo omisiones en la investigación, las cuales fueron denunciadas por los familiares de Edith Guadalupe.

Caso Edith Guadalupe: Bertha Alcalde advierte sanciones por retraso y posibles actos de corrupción

Bertha Alcalde señaló que habrá sanciones en contra de los funcionarios de la Fiscalía de CDMX, Policía de Investigación y Comisión de Búsqueda por las omisiones que dieron con un retraso de 15 horas en caso de Edith Guadalupe.

Bertha Alcalde aseguró que es indignante que una familia señalara con precisión del sitio en el que debía comenzar la búsqueda, pero la Fiscalía CDMX no actuó con inmediatez y hubo un retraso de 15 horas.

Al respecto, el comisionado señaló que la prioridad era acudir al domicilio ya dado por la familia, en cambio, realizaron diversas acciones que eran innecesarias, como el compartir los volantes de búsqueda.

De momento, Bertha Alcalde no dio a conocer los nombres de los funcionarios investigados, para la oportunidad de defensa, hasta que resulten involucrados o no en la omisión o corrupción.

Referente a las denuncias de actos de corrupción, Bertha Alcalde señaló que hubo interacción con un policía de Investigación, aunque de manera no se ha comprobado que haya solicitado dinero a los familiares.

Caso Edith Guadalupe: Bertha Alcalde explica omisiones de la Fiscalía CDMX

A su vez, en la narración de los hechos sobre desaparición de Edith Guadalupe, Bertha Alcalde explicó las diversas omisiones de la Fiscalía CDMX, las cuales ya habrían sido identificadas.

Acorde con Bertha Alcalde, con la denuncia de Edith Guadalupe se indicó el último paradero conocido de la joven, avenida Revolución 829, a la 1:10 de la madrugada del 16 de abril.

Sin embargo, la revisión al inmueble de parte de la Fiscalía CDMX no se dio de manera inmediata, ya que la dirección no se giró correctamente de parte de la Policía de Investigación de CDMX.

Aunque a las 8:20 horas se intentó inicialmente entrar al edificio en avenida Revolución, la Fiscalía de CDMX logró la revisión después de 15 horas del ingreso de Edith Guadalupe.