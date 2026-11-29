El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, incomodó a pilotos de F1 al comparar seguridad de Qatar con México y Brasil:
“¿Qué es más peligroso, estar aquí, en México o Brasil? Vamos, díganme."Mohammed Ben Sulayem, presidente FIA
Tras la clasificación del Gran Premio de Qatar en la Formula 1 de este sábado 28 de noviembre, el titular de la FIA emitió su lamentable comentario mientras conversaba con los pilotos George Russell y Lando Norris.
El cual quedó grabado en video y generó críticas en redes sociales por el cargo que ocupa como presidente de la FIA.
Así reaccionaron pilotos de F1 tras incómoda pregunta del presidente de la FIA
Mohammed Ben Sulayem incomodó a George Russell y Lando Norris tras preguntar sobre la seguridad de Qatar, México y Brasil.
Ante tal cuestionamiento, los pilotos de de F1 solo sonrieron y se miraron sin contestar a Mohammed Ben Sulayem.
George Russell ganó la pole position, mientras que Lando Norris será tercero para el Gran Premio de Qatar 2026 de la Fórmula 1 que se disputará este domingo 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Losail.
Las palabras del presidente de la FIA llegan en medio de la tensión geopolítica en Medio Oriente por el conflicto de Estados Unidos e Irán, generando severos cuestionamientos sobre la realización de las carreras de F1 en Qatar y Abu Dabi.
Cabe señalar que hasta el momento, ni Mohammed Ben Sulayem ni la FIA han emitido algún comunicado con alguna disculpa pública por la lamentables declaraciones.