El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, incomodó a pilotos de F1 al comparar seguridad de Qatar con México y Brasil:

“¿Qué es más peligroso, estar aquí, en México o Brasil? Vamos, díganme." Mohammed Ben Sulayem, presidente FIA

Tras la clasificación del Gran Premio de Qatar en la Formula 1 de este sábado 28 de noviembre, el titular de la FIA emitió su lamentable comentario mientras conversaba con los pilotos George Russell y Lando Norris.

El cual quedó grabado en video y generó críticas en redes sociales por el cargo que ocupa como presidente de la FIA.

‼️ ESTOY CHILLANDO CON BEN SULAYEM



🗣️ Les pregunta a Russell y Norris



😳 "¿Qué es más peligroso, esto o México... o Brasil?"



😬 Los pilotos no sabían donde meterse



💀💀💀#F1 #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/1KTaCwrp49 — Nachez (@Nachez98) November 28, 2026

Así reaccionaron pilotos de F1 tras incómoda pregunta del presidente de la FIA

Mohammed Ben Sulayem incomodó a George Russell y Lando Norris tras preguntar sobre la seguridad de Qatar, México y Brasil.

Ante tal cuestionamiento, los pilotos de de F1 solo sonrieron y se miraron sin contestar a Mohammed Ben Sulayem.

George Russell ganó la pole position, mientras que Lando Norris será tercero para el Gran Premio de Qatar 2026 de la Fórmula 1 que se disputará este domingo 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Losail.

Presidente de la FIA incomoda a pilotos de F1 al comparar Qatar con México y Brasil (Especial)

Las palabras del presidente de la FIA llegan en medio de la tensión geopolítica en Medio Oriente por el conflicto de Estados Unidos e Irán, generando severos cuestionamientos sobre la realización de las carreras de F1 en Qatar y Abu Dabi.

Cabe señalar que hasta el momento, ni Mohammed Ben Sulayem ni la FIA han emitido algún comunicado con alguna disculpa pública por la lamentables declaraciones.