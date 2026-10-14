Rumbo a las elecciones 2027 en las que estarán en juego las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada afirmó que su gobierno no va a intervenir de ninguna manera.

Así lo garantizó Clara Brugada durante la presentación de su segundo informe, en el que sostuvo que la no intervención en la contienda electoral es su principal compromiso.

Por otro lado, llamó a los candidatos y los partidos políticos para que en las elecciones 2027 protagonicen un debate de altura en el que se descarten los ataques, las descalificaciones y la desinformación.

Clara Brugada se compromete a no intervenir en las elecciones 2027

El 4 de enero del 2027 dará inicio la etapa de precampañas para las elecciones intermedias, en las que las 16 alcaldías de la CDMX y el Congreso capitalino se renovarán.

De cara a la contienda, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, estableció un compromiso de no intervención, pues dijo que su administración no se va inmiscuir en el proceso electoral.

Así lo garantizó al señalar que el proyecto del que es parte viene de una extensa lucha en contra de actividades ilegales en materia electoral, como la intervención de los gobiernos.

Nuestro gobierno no intervendrá en las elecciones. Venimos de una larga lucha contra la compra del voto y siempre vamos a honrar ese legado. Clara Brugada

Ante ello, la jefa de Gobierno resaltó que su compromiso de no intervenir en las elecciones 2027 permitirá que la CDMX siga avanzando hacia el resurgimiento y se reafirme como un baluarte de las libertades.

Clara Brugada llamó a partidos a priorizar un “debate de altura” en elecciones 2027

Luego de comprometerse a no intervenir en ningún sentido en las elecciones 2027, Clara Brugada lanzó un par de llamados a los actores políticos que participarán en la contienda.

El primero de ellos fue para pedir que los partidos políticos se centren en hacer un debate de altura en el que se antepongan las ideas y sobre todo las propuestas a favor de la ciudadanía.

En ese sentido, llamó a que no se desplieguen “guerras sin sentido”, como se ha hecho contra su gobierno con ataques que se le lanzan por temas como el agua o del predial.

Al pedir que se privilegien los “proyectos de ciudad, no los insultos”, hizo el segundo llamado a favor de la conformación de un “cerco sanitario” que cierre las puertas a los discursos de odio y la violencia.

En torno a dicho punto, pidió que se establezca “un cordón democrático contra la misoginia, el racismo, el clasismo y los impulsos fascistas y autoritarios”.