Clara Brugada garantizó que se respetará el derecho a la libre manifestación previo a la inauguración del Mundial 2026 y descartó cualquier tipo de represión.

“Se van a quedar con las ganas quienes tratan de generar a lo mejor alguna provocación para que haya una respuesta de represión por parte del gobierno de la ciudad. Y la respuesta es: no va a haber represión” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

La jefa de Gobierno de la CDMX aseguró que su administración no caerá en provocaciones, contrastando con “capítulos oscuros” de gobiernos anteriores en México.

No obstante, se desplegó un operativo especial con 1,700 elementos de la SSC y 220 observadores de la Comisión de Derechos Humanos para equilibrar seguridad, movilidad y el derecho a la protesta pacífica.

Clara Brugada descarta represión por protestas en la CDMX

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, declaró que no habrá represión contra las manifestaciones programadas previo al Mundial 2026.

Aseguró que los grupos que buscan generar provocaciones para obtener una respuesta represiva por parte del gobierno “se van a quedar con las ganas”.

Clara Brugada afirmó que su administración no caerá en ningún tipo de provocación, recordando que en gobiernos anteriores no sucedía lo mismo.

“No vamos a caer en ningún tipo de provocación desde el gobierno de la ciudad” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

La mandataria contrastó su postura con “capítulos oscuros de nuestra historia” y gobiernos autoritarios, señalando que, a diferencia de esos periodos, su gobierno respetará las libertades públicas.

“Y pareciera que algunos grupos quisieran que volviéramos a esos capítulos oscuros de nuestra historia y eso no va a ocurrir” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Específicamente, mencionó que la fecha del 10 de junio está vinculada a graves episodios históricos de represión que no se repetirán.

Clara Brugada sostuvo que la CDMX mantendrá su carácter de “ciudad de derechos y libertades”, garantizando el ejercicio de la libre expresión y la manifestación pacífica.

Aunque descartó la represión, advirtió que no se tolerará la violencia ni actos vandálicos, destacó que “una cosa es el respeto de los derechos humanos y otra es cuando se cometen delitos en una manifestación”.

Señaló que las autoridades actuarán conforme a la ley y los protocolos establecidos si se registran agresiones o daños al patrimonio.

“No vamos a aceptar agresiones, daños ni actos que pongan en riesgo a la población ni el patrimonio público o privado. Ante situaciones así, tendremos que actuar conforme a la ley, al estado de derecho y también a los protocolos establecidos” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Clara Brugada aseguró que las manifestaciones no son exclusivas de México pues ocurren en cualquier parte del mundo donde se va a celebrar un evento que genera reflectores.

Insto a que todas las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica y no se recurra a la violencia.

Clara Brugada defendió que no existe una disyuntiva entre el evento deportivo y el respeto a los derechos, afirmando: “No es o mundial o represión”.

Su objetivo es proteger tanto el derecho a la protesta como el derecho de la ciudadanía a la movilidad, al trabajo y al espacio público.

“Tenemos la obligación de proteger el derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica y también, al mismo tiempo, defender el derecho de millones de personas a la movilidad, al trabajo, al espacio público, a la generación de ingresos para sus familias” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Gobierno de la CDMX despliega operativo por protestas rumbo al Mundial 2026

El Gobierno de la Ciudad de México desplegó un operativo interinstitucional que busca equilibrar el derecho a la protesta con la seguridad y la movilidad de la ciudadanía.

Se han asignado 1,700 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para participar en dispositivos de seguridad, control de tránsito y rescate (ERUM).

Los efectivos no portarán armas; únicamente utilizarán equipo de protección personal (cascos, escudos, rodilleras y coderas) y extintores.

La Comisión de Derechos Humanos local desplegará a 220 personas en puntos clave como el Zócalo, zonas mundialistas y juzgados cívicos para realizar tareas de mediación y documentación.

Además se mantendrán operativos en puntos estratégicos de la CDMX:

AICM: Se mantiene un dispositivo especial en coordinación con la Secretaría de Marina para garantizar la continuidad de las operaciones y el acceso de pasajeros ante las amenazas de bloqueos de la CNTE. Caseta México-Cuernavaca: Se instaló un filtro de revisión para los autobuses procedentes de Guerrero. Si los vehículos transportan objetos para agredir o se niegan a la revisión, no se permitirá su ingreso a la capital. Estadio Banorte: Se ha establecido un perímetro de seguridad denominado “última milla”, el cual los manifestantes no podrán rebasar por razones de resguardo del evento deportivo.