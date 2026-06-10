La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) continúa en la caseta México-Cuernavaca por tercer día, este miércoles 10 de junio con su operativo de seguridad hacia la entrada a la capital del país.

Por lo que ya se presenta rezago vehicular para los conductores que vienen a la Ciudad de México (CDMX) en la caseta de Tlalpan, mientras que la entrada a Cuernavaca en Morelos, se encuentra sin problemas de afluencia.

Tercer día del operativo de seguridad de la SSC para Caseta México-Cuernavaca

Las inspección para revisar vehículos y camiones que ingresan a la CDMX continúa por tercer día con el operativo de seguridad de la SSC para la Caseta México-Cuernavaca.

Por lo que en sus inmediaciones se puede ver la presencia de elemento de seguridad de la SSC acompañados de personal de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de Derechos Humanos, así como binomios caninos.

Por tercer día consecutivo, elementos de la SSC realizan un operativo de revisión de vehículos en la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca, lo que genera carga vial en la entrada a la CDMX.



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Caseta México-Cuernavaca con rezago vehicular por operativo de seguridad de la SSC

Por operativo de seguridad de la SSC en la caseta México-Cuernavaca de Tlalpan ya se presenta un rezago vehicular principalmente con un aglomerado para los vehículos que ingresan a la CDMX.

Debido a que además de las revisión del operativo de seguridad de la SSC, la caseta México-Cuernavaca solo mantiene abierta una plaza de cobro para los conductores a su paso por la capital.

Por lo que ya se puede apreciar una larga fila de autos y camiones en la caseta México-Cuernavaca, de forma contraria para los que viajan a la capital de Morelos es paso se mantiene libre y con buena afluencia.