La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) continúa en la caseta México-Cuernavaca por tercer día, este miércoles 10 de junio con su operativo de seguridad hacia la entrada a la capital del país.
Por lo que ya se presenta rezago vehicular para los conductores que vienen a la Ciudad de México (CDMX) en la caseta de Tlalpan, mientras que la entrada a Cuernavaca en Morelos, se encuentra sin problemas de afluencia.
Tercer día del operativo de seguridad de la SSC para Caseta México-Cuernavaca
Las inspección para revisar vehículos y camiones que ingresan a la CDMX continúa por tercer día con el operativo de seguridad de la SSC para la Caseta México-Cuernavaca.
Por lo que en sus inmediaciones se puede ver la presencia de elemento de seguridad de la SSC acompañados de personal de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de Derechos Humanos, así como binomios caninos.
Caseta México-Cuernavaca con rezago vehicular por operativo de seguridad de la SSC
Por operativo de seguridad de la SSC en la caseta México-Cuernavaca de Tlalpan ya se presenta un rezago vehicular principalmente con un aglomerado para los vehículos que ingresan a la CDMX.
Debido a que además de las revisión del operativo de seguridad de la SSC, la caseta México-Cuernavaca solo mantiene abierta una plaza de cobro para los conductores a su paso por la capital.
Por lo que ya se puede apreciar una larga fila de autos y camiones en la caseta México-Cuernavaca, de forma contraria para los que viajan a la capital de Morelos es paso se mantiene libre y con buena afluencia.