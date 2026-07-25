Toluca vs Cruz Azul se enfrentan por el trofeo del Campeón de Campeones de la Liga MX, y el pronóstico es 3-2 a favor de los Diablos Rojos. Conoce las posibles alineaciones del partido del sábado 25 de julio.
Toluca vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de Campeón de Campeones de la Liga MX
Toluca 3-2 Cruz Azul es el pronóstico del partido de Campeón de Campeones de la Liga MX, que se jugará en Carson, California.
Pronóstico: Toluca 3-2 Cruz Azul
Toluca vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de Campeón de Campeones de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Cruz Azul, con el trofeo de Campeón de Campeones en disputa.
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Toluca y Cruz Azul pelearán por el Campeón de Campeones en California
Toluca
- Portero: Luis García
- Defensas: Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Franco Romero, Helinho, Nicolás Castro y Jesús Angulo
- Delanteros: Alexis Vega y Paulinho
Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Willer Ditta y Omar Campos
- Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rotondi, Carlos Rodríguez y José Paradela
- Delantero: Gabriel Fernández
Toluca vs Cruz AzuL: A qué hora y dónde ver el partido por el Campeón de Campeones de la Liga
Toluca vs Cruz Azul juegan por el trofeo de Campeón de Campeones de la Liga MX el sábado 25 de julio a las 19 horas, por Canal 5, TUDN y ViX.
- Partido: Toluca vs Cruz Azul
- Fase: Campeón de Campeones de la Liga MX
- Fecha: Sábado 25 de julio de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Dignity Health Sports Park
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN