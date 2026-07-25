Toluca vs Cruz Azul se enfrentan por el trofeo del Campeón de Campeones de la Liga MX, y el pronóstico es 3-2 a favor de los Diablos Rojos. Conoce las posibles alineaciones del partido del sábado 25 de julio.

Toluca vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de Campeón de Campeones de la Liga MX

Toluca 3-2 Cruz Azul es el pronóstico del partido de Campeón de Campeones de la Liga MX, que se jugará en Carson, California.

Pronóstico: Toluca 3-2 Cruz Azul

Toluca vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de Campeón de Campeones de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs Cruz Azul, con el trofeo de Campeón de Campeones en disputa.

Toluca

Portero: Luis García

Defensas: Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo

Mediocampistas: Franco Romero, Helinho, Nicolás Castro y Jesús Angulo

Delanteros: Alexis Vega y Paulinho

Toluca llega al partido tras perder con Pumas en la Liga MX. (Brandon / MEXSPORT)

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Willer Ditta y Omar Campos

Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rotondi, Carlos Rodríguez y José Paradela

Delantero: Gabriel Fernández

Cruz Azul remontó al Puebla y sumó su segunda victoria del Apertura 2026. (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

Toluca vs Cruz AzuL: A qué hora y dónde ver el partido por el Campeón de Campeones de la Liga

Toluca vs Cruz Azul juegan por el trofeo de Campeón de Campeones de la Liga MX el sábado 25 de julio a las 19 horas, por Canal 5, TUDN y ViX.