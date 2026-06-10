El senador Higinio Martínez lanzó un contundente mensaje a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que permitan el desarrollo del Mundial 2026 sin afectaciones.

A menos de 24 horas de que arranque el evento deportivo, Higinio Martínez declaró que es momento de que la CNTE acepte los acuerdos con el gobierno o “deje pasar el Mundial” y después siga protestando.

Higinio Martínez espera que la CNTE termine hoy sus movilizaciones y aseguró que afectar esta celebración, aunque sus demandas son legítimas, sería un grave error por parte del gremio.

CNTE deja pérdidas de 405 millones en CDMX, reporta Canaco (Cuartoscurto / Daniel Augusto)

Higinio Martínez pide tregua a miembros de CNTE para que “dejen pasar el Mundial”

Higinio Martínez, senador de Morena, pidió una tregua a la huelga nacional de la CNTE para que se desarrolle sin afectaciones el Mundial 2026, cuya inauguración es este jueves en el Estadio Banorte.

Ante los medios, Higinio Martínez señaló que, a partir de mañana 11 de junio, las protestas ya no serán contra el gobierno, sino contra los millones de personas que vienen a disfrutar el Mundial 2026.

Por lo anterior, el senador pidió a la CNTE que detengan sus protestas y movilizaciones para no afectar a nacionales e internacionales, quienes esperan con entusiasmo la celebración del torneo.

El senador Higinio Martínez destacó que es momento de que la CNTE acepte los acuerdos que le ha presentando el gobierno o que se retire mientras pase el Mundial 2026 y después regrese.

“Dejen que pase el Mundial y después, si quieren seguir protestando, que lo hagan. Ya llegó el momento que la CNTE haga una tregua o que se vayan satisfechos con lo que les ha ofrecido el gobierno”. Higinio Martínez, senador por Morena

Cabe mencionar que este miércoles 10 de junio se realiza una mesa de negociación entre CNTE y autoridades, que definirá las acciones del gremio en las próximas horas y durante el Mundial.

Desde que instalaron su plantón en Ciudad de México (CDMX), los miembros de la CNTE amenazan con boicotear la celebración del Mundial 2026 si no se atienden sus demandas, entre ellas, la abrogación de la Ley ISSSTE.