Ante la posible manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX entra en operativo en el AICM.

Graneros comenzaron a arribar a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mientras que para ingresar se pide pase de abordar.

Por posible manifestación de la CNTE en el AICM, SSC CDMX despliega operativo

Pese a que la CNTE aún está en mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), la SEP y el ISSSTE, la SSC comienza a movilizarse por posible manifestación.

Hoy 10 de junio de 2026 a las 11:00 am, la CNTE fue citada en la instalaciones de Segob en Bucareli para continuar con la mesa de diálogo, e impedir así, que la huelga nacional se extienda para el inicio del Mundial 2026.

Sin embargo, el gobierno de la CDMX ha decidido desplegar operativo en el AICM, sede en la que la CNTE amenazó con manifestarse si hoy no lograban acuerdo con Segob.

Videos captaron la llegada de granaderos de la SSC de la CDMX a las instalaciones del AICM, para rodear las entradas. Esto además de que se cree descenderán las dovelas de concreto en la Terminal 1.

🔴Además del operativo ante las probables manifestaciones de la CNTE en la Terminal 1 del AICM, estaciones del Metro como Hangares, Terminal Aérea y Oceanía están cerradas al público.



🗞️📹 @ulisess_s18 vía @Radio_Formula pic.twitter.com/ukpvoL2GnW — Azucena Uresti (@azucenau) June 10, 2026

Seguridad del AICM refuerza ingreso a las instalaciones en CDMX

Así como la SSC de la CDMX ha llegado con operativo ante posible manifestación de la CNTE, la seguridad del AICM también ha reforzado el ingreso a las instalaciones.

Ahora, los usuarios solo podrán ingresar una vez que enseñen sus pases de abordar al personal de seguridad, para así prevenir el ingreso de la CNTE o cualquier manifestante.

Pese a estas labores, el magisterio había argumentado que si llegaban al Mundial 2026 con la huelga nacional, las acciones en los aeropuertos serían solo de manifestación, no bloqueo, para que la prensa internacional supiera de las acciones del gobierno con la CNTE.