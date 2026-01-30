En apego a una orden judicial emitida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CDMX, el 30 de enero representantes del Refugio Franciscano, tomaron posesión del predio en Cuajimalpa.

De acuerdo con los reportes, cerca del mediodía un grupo de representantes de la organización entró al inmueble en disputa legal y por el que ha intervenido la SEDEMA y más autoridades.

Refugio Franciscano retomó posesión del predio en Cuajimalpa

En cumplimiento a una resolución emitida por el TSJ de la Ciudad de México en el que se ordenó la entrega del predio en Cuajimalpa, el Refugio Franciscano volvió a tomar posesión del inmueble.

Al respecto, se informó que un grupo de representantes del Refugio Franciscano, ingresó al predio para recuperar de manera provisional el control del mismo.

Refugio Franciscano (Gobierno CDMX)

La diligencia se retrasó y se vio obstaculizada debido a que personal de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P, advirtió que no entregaría el inmueble.

A pesar de lo anterior y luego de que un funcionario judicial salió el lugar, las puertas del Refugio Franciscano quedaron abiertas, por lo que representantes de la organización entraron.

Ante ello, el representante legal del Refugio Franciscano, Fernando Peres Correa, indicó que el siguiente paso en la disputa es seguir con la mesa de diálogo con el gobierno de la CDMX.

Lo anterior, dijo, con la finalidad de recuperar también a los mil 95 animales que pertenecen al albergue y que fueron desalojados y trasladados a distintos centros de atención.

Fundación Antonio Haghenbeck presentó nueva denuncia por predio en Cuajimalpa

A pesar de que el ingreso de personal del Refugio Franciscano al predio en Cuajimalpa se realizó en apego a una orden judicial, la Fundación Antonio Haghenbeck presentó nueva denuncia.

Sobre el caso, la fundación dio a conocer que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX en la que se acusa el delito de despojo.

Refugio Franciscano: CDMX da seguimiento al proceso y bienestar de los animales (Especial)

La acusación, se indica, deriva de los hechos que se registraron durante la diligencia ordenada por el Juzgado Sexagésimo del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

Así lo acusan al señalar que el ingreso del personal de la organización de Gina Rivara fue irregular, pues la área sigue en litigio y los hechos “presuntamente constituyen nuevas conductas delictivas”.