Julia Álvarez Icaza Ramírez es una especialista en política ambiental y actual titular de la SEDEMA en CDMX, con una trayectoria centrada en la gestión pública ambiental y la sustentabilidad urbana.

¿Quién es Julia Álvarez Icaza Ramírez?

Julia Álvarez Icaza Ramírez es una funcionaria pública y ambientalista mexicana, actual titular de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México. Ha desarrollado su carrera en el servicio público, la gestión ambiental y las políticas de sustentabilidad, con un enfoque en cambio climático, biodiversidad y derecho ambiental.

¿Qué edad tiene Julia Álvarez Icaza Ramírez?

No hay información sobre la fecha de nacimiento de Julia Álvarez, por lo que se desconoce cuál es su edad.

¿Julia Álvarez Icaza Ramírez tiene esposo?

No hay información pública confirmada sobre su estado civil, pues mantiene su vida personal en un perfil reservado.

Julia Álvarez Icaza Ramírez, titular de la SEDEMA (Ig: @juliaalvarezicaza)

¿Qué signo zodiacal es Julia Álvarez Icaza Ramírez?

Al desconocerse la fecha de su nacimiento, no es posible determinar el signo zodiacal de Julia Álvarez Icaza Ramírez.

¿Julia Álvarez Icaza Ramírez tiene hijos?

Se desconoce si Julia Álvarez Icaza Ramírez tiene hijos, pues la información disponible se centra en su vida profesional.

¿Qué estudió Julia Álvarez Icaza Ramírez?

Julia Álvarez Icaza Ramírez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México (UNAM). Durante su carrera se ha enfocado en derechos humanos, con énfasis en los económicos, sociales, culturales y ambientales.

¿En qué ha trabajado Julia Álvarez Icaza Ramírez?

Julia Álvarez Icaza Ramírez se ha desempeñado como abogada ambientalista y feminista, además de ser analista política en temas de género y socioambientales, destacando cargos como: