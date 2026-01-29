En medio del pleito legal para devolver el predio en Cuajimalpa, la Fundación Haghenbeck lanzó un documental contra el Refugio Franciscano con el fin de evidenciar los supuestos maltratos a perros y gatos.

“Este documental presenta el primer ingreso al predio del Refugio Franciscano, mostrando imágenes reales del interior y los testimonios directos de personas que estuvieron dentro desde el inicio del conflicto”. Fundación Haghenbeck

Durante los 17 minutos que dura el documental de la Fundación Haghenbeck, titulado Capítulo 1: La Llegada, se observan tomas y testimonios de médicos veterinarios, rescatistas y personal de campo.

A través de imágenes de perros con enfermedades y hasta un supuesto crematorio clandestino, el documental buscaría justificar la intervención en el Refugio Franciscano.

Fundación Haghenbeck lanzará un segundo video contra el Refugio Franciscano

Previo a lanzarse este documental, la Fundación Antonio Haghenbeck negó que vaya a devolver el predio en Cuajimalpa al Refugio Franciscano este 30 de enero de 2026, tal como ordenó una jueza en CDMX.

De acuerdo con lo compartido por la Fundación Haghenbeck, este material es solo el inicio de una serie de videos que se estarán compartiendo para continuar sus denuncias contra el Refugio Franciscano.

“Este es el Capítulo 1: La Llegada. El Capítulo 2 continuará profundizando en los hechos documentados” Fundación Haghenbeck

Ante las acusaciones de la Fundación Haghenbeck, el Refugio Franciscano ha denunciado los malos tratos que reciben los animales tras el desalojo, situación que incluso derivó en la muerte de varios de ellos.

En una denuncia pública, el Refugio Franciscano menciona que la propia Fundación Haghenbeck admitió que algunos perros murieron por atacarse entre ellos, consecuencia de romper sus manadas y por el estrés causado.