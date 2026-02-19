El secretario de Gobernación de Ciudad de México (CDMX), César Cravioto, aclaró la renta de vivienda en un inmueble en Polanco que estaba ligado a la Fundación Haghenbeck.

Se dio a conocer recientemente que César Cravioto rentaba en Newton 256, en la alcaldía Miguel Hidalgo, propiedad de la Fundación Haghenbeck cuyos directivos enfrentan diversas acusaciones.

Sin embargo, también se acusó que dicha renta podría representar un conflicto de interés por el problema legal con el Refugio Franciscano, del cual el gobierno de CDMX se ha deslindando.

César Cravioto aclara renta de vivienda en inmueble de Polanco ligado a Fundación Haghenbeck

Tras darse a conocer la renta del inmueble en Polanco, César Cravioto aclaró que sí arrendaba una vivienda sin embargo, no favoreció a la Fundación Haghenbeck y buscan distorsionarlo.

César Cravioto también mostró la factura de renta de la vivienda, correspondiente a enero de 2026 ante cuestionamientos sobre el costo de la vivienda, afirmando que tiene cientos por los años que vivió ahí.

Por lo mismo, pidió que no se distorsione la información, ya que era ajeno al proceso legal que enfrenta la Fundación Haghenbeck con el Refugio Franciscano y sólo rentaba una vivienda.

Igualmente, César Cravioto sentenció que no ha actuado de manera poco transparente ni ha favorecido a la Fundación Haghenbeck como se acusó, razón por la cual salió a dar la cara.

Respecto a la información difundida el día de ayer sobre mi persona, me permito aclarar lo siguiente: pic.twitter.com/woD8E4pNdc — César Cravioto (@craviotocesar) February 19, 2026

César Cravioto asegura no apoya el actuar de Fundación Haghenbeck; por eso dejó la vivienda

César Cravioto dejó la vivienda después de 15 años el pasado 6 de febrero, y señaló que es consecuencia de no estar de acuerdo con el actuar de Fundación Haghenbeck referente a disputa con Refugio Franciscano.

Al respecto el Refugio Franciscano acusó a la Fundación Haghenbeck de desalojo ilegal en diciembre, con la intención de vender el predio en Cuajimalpa para construir departamentos.

Sin embargo, la fundación enfrenta otras acusaciones ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, además de ser señalado en contravenir la voluntad de Antonio Haghenbeck al vender sus inmuebles:

Despojo

Fraude

Robo

Amenazas

Falsificación de documentos

Delitos ambientales