“Basta de mentiras” pronuncia el Refugio Franciscano dando a conocer que la Fundación Haghenbeck debe regresar el predio de Cuajimalpa en la Ciudad de México (CDMX).

Tras la resolución dada por una jueza del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, la Fundación Haghenbeck tiene el deber de regresar las instalaciones donde el Refugio Franciscano se encontraba.

Fundación Haghenbeck debe regresar predio de Refugio Franciscano inmediatamente

Luego de que el 7 de enero se llevara acabo el desalojo del predio donde se encontraba el Refugio Franciscano en Cuajimalpa a cargo de una orden por la Fundación Haghenbeck, una jueza pidió la devolución.

A través de un comunicado donde se muestra la notificación que la Fundación Haghenbeck recibió, se informa que el predio donde antes estaba el Refugio Franciscano les debe ser entregado hoy 30 de enero a las 12:00 pm.

Fue el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil, por la Jueza 60 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX quien dio la “orden de devolver el albergue” al Refugio Franciscano.

Ante esta resolución, el Refugio Franciscano exige la entrega del predio haciendo saber que la Fundación Haghenbeck está bien enterada de la orden de la Jueza y que ellos “se comprometieron” a devolver las instalaciones bajo “resoluciones jurídicas” únicamente.

Comunicado de Refugio Franciscano sobre la devolución del predio por la Fundación Haghenbeck. (Especial)

Por otra parte, dejaron ver que el secretario César Cravioto Romero fue testigo del compromiso que la Fundación Haghenbeck hizo con el Refugio Franciscano por el predio.

Con las pruebas mostradas públicamente, el Refugio Franciscano dijo “basta de mentiras y de desinformación a la población” sobre el predio que don Antonio Haghenbeck heredó a los animalistas.