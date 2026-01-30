El conflicto por el predio continúa: Refugio Franciscano acusó a la Fundación Haghenbeck de promover un amparo improcedente para frenar la entrega de las instalaciones, pese a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

Refugio Franciscano hizo un llamado “enérgico y respetuoso” para que se cumpla con la ley y se respete la sentencia judicial.

Fundación Haghenbeck busca con amparo para frenar entrega del predio a Refugio Franciscano

En un nuevo comunicado, Refugio Franciscano ha acusado a la Fundación Haghenbeck de buscar amparo para frenar la entrega del predio.

“Informamos que como acto desesperado por impedir se realice la entrega del albergue, la Fundación Haghenbeck solicitó al Juzgado de Amparo que se suspendiera la entrega del Refugio”. Refugio Franciscano

Refugio Franciscano acusa a Fundación Haghenbeck de frenar entrega de predio (X @Ref_Franciscano)

Con ello, Refugio Franciscano vuelve hacer un llamado “enérgico y respetuoso” a la Fundación Haghenbeck para que cumpla con la ley y las resoluciones judiciales y así entregue el predio.

Fundación Haghenbeck se niega a entregar Refugio Franciscano

A través de un amparo, la Fundación Haghenbeck frenar entrega de predio en disputa a Refugio Franciscano, alejando que “la materia carece de cumplimiento”, pese a la resolución del Tribunal.

“Al valorar los argumentos que plantea contrastados con las constancias de autos, se aprecia que el incidente resulta notoriamente improcedente, por disposiciones expresas de la Ley que rige el juicio en que se actúa”. Fundación Haghenbeck

A ello, Fundación Haghenbeck argumenta que en el acuerdo existe “modificación respecto los hechos que dieron pie al otorgamiento de la suspensión como sustento de la pretendida contragarantía”, misma que implicaría vulnerabilidades en las reglas procesales y procedimientos.

Refugio Franciscano acusa a Fundación Haghenbeck de frenar entrega de predio (X @Ref_Franciscano)