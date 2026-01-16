Gina Rivara es quien está al frente del Refugio Franciscano en Cuajimalpa, que fue desalojado en enero de 2026.

Es una figura conocida por su constante lucha en defensa de los animales.

¿Quién es Gina Rivara?

Gina Rivara es la directora del Refugio Franciscano A.C. ubicado en la Ciudad de México.

Esta es una organización que se dedica al cuidado y rescate de perros.

Más de 300 perros rescatados del Refugio Franciscano (Gobierno CDMX)

¿Cuántos años tiene Gina Rivara?

Se desconoce la edad de Gina Rivara.

¿Quién es el esposo de Gina Rivara?

La vida de Gina Rivara no es de dominio público.

¿Qué signo zodiacal es Gina Rivara?

No hay datos públicos de la fecha de nacimiento de Gina Rivara.

¿Quiénes son los hijos de Gina Rivara?

¿Qué estudió Gina Rivara?

De desconoce el grado académico de Gina Rivara o las escuelas en las que haya llevado a cabo su formación profesional.

¿En qué ha trabajado Gina Rivara?

Actualmente, Gina Rivara está al frente del Refugio Franciscano en Cuajimalpa.

Gina Rivara y el caso de desalojo en Refugio Franciscano

En enero de 2026, el Refugio Franciscano sufrió un desalojo tras un operativo del gobierno de la Ciudad de México.

Fue por medio de las redes sociales del albergue que denunciaron a la Fundación Antonio Haghenbeck.

Esto debido que habrían sido ellos los que buscaron apropiarse del predio después de que se negaran a construir un nuevo albergue en el terreno, mismo que fue donado.

Entre los motivos señalaban la realización de un megadesarrollo, lo que pondría en riesgo la vida de los animales refugiados.

Refugio Franciscano denuncia desalojo que pone en riesgo a más de mil animales rescatados (Refugio Franciscano AC)

Tras el desalojo, los perros fueron movilizados y repartidos en tres albergues temporales de la CDMX:

Refugio del Ajusco: 304 caninos

Refugio de la Brigada Animal en Xochimilco: 371 caninos

Refugio temporal en la Utopía GAM: 183 caninos

A los pocos días, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, asistió a Utopía GAM, donde verificó el buen estado de las instalaciones y de los perros rescatados.

Por su parte, Gina Rivara acudió al refugio del Ajusco, donde se dijo feliz de haberse rencontrado con sus queridos animales.

Del mismo modo, se dijo satisfecha del buen trato que están recibiendo los perros, pues reconocio que cuentan con todo lo necesario para su cuidado.

En cuanto al desalojo, la directora del Refugio Franciscano continúa en busca de díalogo con autoridades de la CDMX para llegar a un acuerdo.