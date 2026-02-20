El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, negó que exista un conflicto de interés en caso Fundación Haghenbeck vs Refugio Franciscano, por renta de inmueble.

“Desde la primera vez yo lo he visto como alguien imparcial (a César Cravioto) y con ganas de resolver este problema por las vías de la negociación”. Fernando Pérez Correa, abogado de Refugio Franciscano

Esto ya lo había mencionado en un video tras darse a conocer la renta de una vivienda a la Fundación Haghenbeck, sin embargo, añadió la declaración del abogado de Refugio Franciscano.

Refugio Franciscano asegura imparcialidad de César Cravioto en conflicto con Fundación Haghenbeck

Tras darse a conocer el inmueble que rentaba a Fundación Haghenbeck y la mención de conflicto de interés a su favor en conflicto con Refugio Franciscano, César Cravioto reiteró que no.

Para ello, pidió la opinión del abogado del Refugio Franciscano, Fernando Pérez Correa, quien resaltó la imparcialidad de César Cravioto desde el principio del problema en diciembre de 2025.

A raíz de la campaña de difamación que mis malquerientes han atizado en los últimos días, agradezco las muestras de apoyo, respaldo y solidaridad de quienes conocen mi trayectoria y mi actuar.



A quienes buscan sembrar una narrativa con insidia y duda de que he actuado a favor de… pic.twitter.com/9XCOYn0Uvy — César Cravioto (@craviotocesar) February 20, 2026

Aseveró que César Cravioto y el gobierno de CDMX han establecido mesas de trabajo fructíferas, ya que han sido escuchados y se han obtenido resultados y avances con mucho respeto.

A su vez, repitió y descartó que el secretario de Gobierno tenga un conflicto de interés, ya que desde el inicio César Cravioto pidió que Refugio Franciscano y Fundación Haghenbeck lleguen a un acuerdo.

En respuesta, César Cravioto declaró que no hay más que añadir si Refugio Franciscano está contento con su trabajo y el del gobierno de CDMX, que es la parte afectada.

Refugio Franciscano y Fundación Haghenbeck no han llegado a un acuerdo pese mesas de trabajo

César Cravioto también resaltó los avances en el conflicto de la Fundación Haghenbeck, pero en especial en el cuidado de los animales del Refugio Franciscano.

El secretario mencionó que la visita del abogado es parte de los trabajos que se realizan para la revisión del predio e implementar mejoras en Refugio Franciscano para bienestar de los animales.

Sin embargo, el abogado del Refugio Franciscano señaló que pese a las mesas de trabajo y negociaciones, no se ha llegado a un acuerdo con la Fundación Haghenbeck.

Pese a esto, César Cravioto reiteró que el gobierno de CDMX seguirá avanzando como mediador de buena fe en este conflicto hasta que se dé una resolución satisfactoria para todos.