Pablo Vázquez reconoció que se espera una “gran fiesta” en las calles de la CDMX tras el partido México vs Chequia este miércoles 24 de junio en el Estadio Banorte.

“No la descartamos porque estamos convencidos de que México hará un gran papel y habrá motivos para celebrar” Pablo Vázquez, titular de la SSC CDMX

Con un despliegue de 56 mil policías, de los cuales 15 mil estarán dedicados a actividades del Mundial 2026, se reforzarán puntos como el FIFA Fan Fest del Zócalo, Reforma y los festivales futboleros.

Además, se aplicará Ley Seca en colonias de la alcaldía Cuauhtémoc y se garantizará el libre tránsito durante manifestaciones.

“Habrá una gran fiesta”: la confianza de Pablo Vázquez en la Selección Mexicana

Pablo Vázquez, titular de la SSC CDMX, reconoció que se espera una “gran fiesta” en las calles de la ciudad con motivo del partido México vs Chequia del miércoles 24 de junio por la noche como parte del Mundial 2026.

Pablo Vázquez dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula que no descarta una gran fiesta como las que se han registrado los días 11 y 18 de junio por los triunfos de México debido a que confía que la selección haga un gran papel.

México jugará su tercer partido de la fase de grupos contra Chequia este 24 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Banorte, donde habrán siete mil policías cuidando los accesos y alrededores.

Pablo Vázquez explica despliegue policiaco por el México vs Chequia

Pablo Vázquez reportó un despliegue total de 56 mil policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) CDMX durante esta jornada.

No obstante, puntualizó que son 15 mil los que estarán dedicados a las actividades del Mundial 2026 como los Fan Fest, las nuevas posiciones de pantallas en Reforma, Juárez y Centro Histórico. De ello, siete mil estarán cuidando el Estadio Banorte.

Además, habrán siete mil funcionarios más en labores de orientación, prevención de riesgos y limpia. Pablo Vázquez dijo que conforme han pasado los partidos han ido aprendiendo y ajustando el despliegue de personal.

Amplían medidas de seguridad y movilidad por el México vs Chequia

Cabe recordar que por el partido México vs Chequia se han implementado medidas para mejorar la seguridad y movilidad, como poner pantallas sobre Reforma y Juárez y no centrar toda la actividad en el Centro Histórico.

Pablo Vázquez recordó que hay 18 Fan Fest más desde el 11 de junio en toda la CDMX, además del Fan Fest del Zócalo.

Incluso recordó la nueva implementación de Ley Seca este 24 de junio y la madrugada del 25 de junio en colonias acotadas de la alcaldía Cuauhtémoc debido al consumo de alcohol durante los festejos pasados.

Sobre manifestaciones, dijo que cuidarán la protesta de madres buscadoras que intentarán acercarse a la zona del Estadio Banorte pero también garantizará el libre paso de aficionados.

“Vamos a garantizar el derecho a la expresión, pero también haremos lo propio para que puedan convivir con el derecho al disfrute del partido… sin conflicto”, dijo.