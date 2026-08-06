Karla Lechuga reveló haber recibido un mensaje anónimo sobre el posible paradero de su hijo Jeshua Cisneros, desaparecido desde el 13 de noviembre de 2025 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

En una conversación con Fabiola Navarro en el Sistema Podcast, la madre de Jeshua Cisneros informó que el mensaje anónimo revela que una persona con un cargo medianamente importante dentro de la Fiscalía de Cuautitlán Izcalli, sabe lo que pasó.

Policías estatales habrían detenido al muchacho, a quien golpearon y posteriormente arrojaron al canal de Santa Bárbara.

“Comenta que ya sabe que pasó. Que existe un video de dicha patrulla. Que sí lo detienen, se les pasa la mano y van y lo arrojan al canal. Es meramente un anónimo” Karla Lechuga

Consciente de que la información puede ser fidedigna, o no, Karla Lechuga señala que en todo delito no se puede descartar ningún dato.

“Todo se debe investigar. Se debe cerciorar si es mentira o es verdad” Karla Lechuga

Por ello, la familia está realizando su propia búsqueda; además de exigirle a las autoridades estatales los videos del sistema C5, han recorrido el canal aguas negras en Santa Bárbara, extendiéndose hacia la zona del Lago de Guadalupe, por su conexión.

Se cumplen 8 meses de la desaparición de Jeshua Cisneros

El 13 de julio se cumplieron ocho meses de la desaparición de Jeshua Cisneros, de 19 años.

Los últimos rastros de Jeshua Cisneros se registraron en una zona industrial de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Cerca de las 10 de la noche, el joven salió de la casa de uno de sus amigos, ubicada en la colonia Jardines de la Hacienda, a un costado de la autopista México-Querétaro.

Al no encontrar transporte público decidió caminar hacia la casa de su madre, a 5 kilómetros de donde se encontraba.

Cámaras de seguridad registraron su paso por la Plaza San Marcos y su llegada a la zona industrial de Cuamatla.

Por testimonios, la familia de Jeshua Cisneros, sospecha que al joven lo detuvo la policía estatal como parte de un operativo de seguridad. Le revisaron la mochila y tras roces, acabaron con su vida.

Esta versión no ha sido confirmada por ninguna de las partes. La búsqueda continúa.