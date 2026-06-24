El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este 24 de junio de 2026 existe un 80% de probabilidad de lluvia en la CDMX, lo que podría impactar a la afición durante el partido México vs Chequia en el Estadio Banorte a las 7:00 pm.

Aunque hasta las 3:00 pm no se prevé “tiempo significativo” en los alrededores del Estadio Banorte, sí se esperan chubascos con viento de 20 a 30 km/h y posibles descargas eléctricas en las 16 alcaldías de la CDMX.

SMN reporta 80% de probabilidad de lluvia en el partido México vs Chequia. (@conagua_clima)

Partido de México vs Chequia tendrá 80% de probabilidad de lluvia, dice el SMN

El tercer partido de México en el Mundial 2026 será hoy. Sin embargo, en su encuentro con Chequia podría tener la presencia de lluvia, según el SMN.

Desde hoy hasta el sábado 27 de junio de 2026, el SMN pronostica lluvia, siendo que en este día hay 80% de probabilidad de lluvia fuerte en la CDMX por la tarde.

Mientras que para la noche, tras el partido México vs Chequia, la probabilidad disminuye al 40% con chubascos en la CDMX.

Es decir, para el partido de México vs Chequia que es a las 7:00 pm en el Estadio Banorte, hay gran probabilidad de que todo el encuentro tenga la presencia de lluvia.

Estadio Banorte no tendrá lluvia significativa hasta al menos las 3 de la tarde

El SMN alertó por la temporada de lluvia que impactará durante el partido de México vs Chequia. Sin embargo, inmediaciones del Estadio Banorte estarán libres de “tiempo significativo” hasta al menos las 3:00 pm.

Aunque el informe meteorológico informa que en la tarde hay 80% de probabilidad de lluvia en la CDMX, a las 12:00 pm el SMN descartó “tiempo significativo” en los alrededores del Estadio Banorte hasta por tres horas.

Permanecerán sin tiempo significativo las siguientes 3 horas en la zona donde se ubica el #EstadioCiudadDeMéxico para el partido de futbol ⚽️ de esta noche entre 🇲🇽 vs 🇨🇿 pic.twitter.com/G9t2JTAlWR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 24, 2026

Sin embargo, sí habrá chubascos con rachas de viento de 20 a 30 km/h y posibles descargas eléctricas en estas alcaldías de la CDMX:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco