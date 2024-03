¿De qué murió la exdiputada federal María Elvia Amaya Araujo, mamá de Nirvana Hank?

Hace unas semanas, la influencer Nirvana Hank, de 24 años de edad, se volvió tendencia en redes sociales por presumir las excentricidades y lujos que la rodean.

Ahora Nirvana Hank ha vuelto a dar de qué hablar, aunque por algo que le ha valido la solidaridad de muchos: el recuerdo de su mamá María Elvia Amaya Araujo, quien murió 12 años atrás.

Nirvana Hank utilizó su cuenta de Instagram para honrar la memoria de María Elvia Amaya Araujo, con motivo de su cumpleaños.

Nirvana Hank compartió una foto en la que presuntamente aparece ella siendo bebé, en brazos de su mamá María Elvia Amaya Araujo, quien dijo, estaría cumpliendo 70 años.

En su emotivo mensaje, Nirvana Hank expresa lo mucho que extraña a su mamá y las cosas que ahora hace para recordarla e incluso imaginar cómo luciría o lo que haría si estuviera viva.

“Hoy te recuerdo, te extraño y te abrazo desde acá abajo. A veces me gusta usar tu ropa e imaginar cómo te verías tu usándola. Tengo tu perfume y cuando me atrevo a olerlo, inmediatamente me transporta a todas esas veces que te veía caminar por los pasillos de mi casa en tus tacones”

Nirvana Hank