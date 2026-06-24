No te pierdas el México vs Chequia del Mundial 2026. Acá el mapa y lista de 18 pantallas gratis para verlo en CDMX.

El Gobierno de la CDMX contará con diversos puntos en los que se podrá disfrutar del partido de la Selección Mexicana contra Chequia el miércoles 24 de junio.

Las autoridades instalaron en total 3 escenarios con pantalla grande, 1 pantalla gigante y 14 pantallas grandes.

Mapa y lista de 18 pantallas gratis para ver el México vs Chequia en CDMX

De La Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución en CDMX habrá pantallas gratis para ver el México vs Chequia.

México vs Chequia: mapa y lista de 18 pantallas gratis para verlo en CDMX (@GobCDMX )

Aquí el listado de puntos en los que estará disponible el encuentro mundialista.

La Diana Cazadora (Escenario con pantalla) La Diana Cazadora - Ángel de la Independencia Ángel de la Independencia pte. (Escenario con pantalla) Ángel de la Independencia sur Ángel de la Independencia nte. Ángel de la Independencia ote. (Pantalla gigante) Ahuehuete pte. Ahuehuete ote. Ahuehuete - Cuauhtémoc Cuauhtémoc pte. Cuauhtémoc ote. Cuauhtémoc - Amajac Cuauhtémoc - Amajac Amajac - Bucareli Amajac - Bucareli Bucareli Av. de la República Monumento a la Revolución (Escenario con pantalla)

Además de las pantallas para el tercer partido de la Selección Mexicana, los aficionados contarán con 9 Sanitarios y 14 Módulos de Atención Ciudadana.

La Selección Mexicana buscará firmar un buena fase de grupos del Mundial 2026 en el Estadio Banorte contra el equipo de Chequia.

Aunque los dirigidos por Javier Aguirre ya están la siguiente ronda intentarán desplegar un mejor futbol y seguir ilusionando a su afición.