El viernes 7 de agosto de 2026, el volcán Popocatépetl sorprendió con caída de ceniza en Jiutepec y diversos municipios de Morelos.

La explosión del Popocatépetl, registrada a las 9:18 horas, generó una columna de 3.5 kilómetros de altura que se dispersó hacia el Edomex, Morelos y Puebla.

El Cenapred exhortó a la población a proteger vías respiratorias, evitar actividades al aire libre y respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros.

El Semáforo de Alerta Volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2, sin riesgos mayores para la población.

Volcán Popocatépetl sorprende con caída de ceniza en Jiutepec

En la localidad de Jiutepec, en Morelos, se registró una importante caída de ceniza producto de la actividad volcánica del Popocatépetl.

Por ello, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) exhortó a la población a proteger sus vías respiratorias de la ceniza.

Evitando realizar actividades al aire libre, usar cubrebocas, cerrar puertas y ventanas, barrer la ceniza en seco, además de cubrir depósitos de agua.

El Cenapred igualmente recomendó no intentar subir al volcán y respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros, ya que las explosiones arrojan fragmentos incandescentes.

Hasta ahora, el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se mantiene en Amarillo fase 2, sin riesgos para la población, de acuerdo con el Cenapred.

En las últimas 24 horas, informaron las autoridades, se han detectado 35 exhalaciones en el Popocatépetl, acompañadas de vapor de agua, gases y ceniza.