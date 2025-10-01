Tras la confirmación de la muerte de Byron Sánchez, conocido como B King, su mamá y su hermana señalaron la posible culpabilidad de Regio Clown en la tragedia en México.

“Me dijo, ‘ma me contrataron en México para cantar mirá eh estoy feliz’... Entonces me mostró pues a Regio que primer vez que lo veía... pero cuando yo vi a Regio yo sentí algo la verdad que no me gustó mucho, algo como una corazonada” Mamá de B King

En el podcast ‘Más allá del silencio”, su mamá, Adriana Salazar, señaló que desde el primer momento no le dio confianza la invitación de Regio Clown; sin embargo, no quiso desalentar del viaje porque le hacía ilusión.

Asimismo, resaltó que confirmó la muerte de su hijo cuando reconoció los tatuajes que tenía en el pecho que le mostraron en una fiscalía del Estado de México.

La mamá de B King compartió que desde la primera vez que vio a Regio Clown en una fotografía que le mostró Byron, le dio una mala corazonada; sin embargo, no le quería “salar” el viaje, por lo que decidió no compartir su sentir.

Asimismo, aseguró que ella conocía bien a su hijo y sabe que no era una mala persona, y que B King no hizo nada para que muriera de la forma en que lo hizo.

“Él no conocía a Regio… ya nos empezaron a decir que tenía muchos problemas allá, que tenia problemas delicados, que ya lo habían intentado secuestrar una vez pero lo soltaron. Eso es más o menos que supimos de Regio” Mamá de B King

Por su parte, su hermana, Estefanía Agudelo, afirmó que piensan que “pudo haber sido una trampa porque son muchas cosas inconclusas…uno en este dolor piensa muchas cosas”.

Adriana Salazar y Estefanía Agudelo, mamá y hermana de B King (Especial)

B King estaba en el lugar equivocado, asegura su mamá

Por otra parte, la mamá de de B King consideró que su hijo tal vez fue asesinado porque “estaba en el lugar equivocado”.

Recordó que Regio Clown tenía muchos problemas en la Ciudad de México (CDMX), por lo que la cercanía con él pudo haber llevado a Byron a su muerte.

“Puede ser que mi hijo estaba en el lugar equivocado porque…yo sé quien era mi hijo, el no era para que le hubieran hecho lo que le hicieron, entonces puedo creer que estaba en el lugar equivocado…Pudo haber sido por Regio que tenía sus problemas” Mamá de B King

Recordó además que el letrero de la familia Michoacana señalaba que los habían matado “por chapulines”, y resaltó que no sabe cómo cayó su hijo en ese problema, pero considera que “pudo ser por Regio”.

Asimismo, agradeció a la Fiscalía y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos en México que la apoyaron durante la búsqueda, reconocimiento y traslado de su hijo tras confirmar su muerte.